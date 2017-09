Fasziniert von Dschungel, Ostsee und „Biene Maja“

vergrößern 1 von 2 Foto: Dommasch 1 von 2

Die Reise führt in das selbst vielen Naturfreunden noch unbekannte Reich der Bienen, an die Ostsee von Schweden bis Finnland und in die Tiefen des geheimnisvollen Dschungels. Fasziniert verfolgten 120 Zuschauer im Kino 51 Stufen gestern die drei Wettbewerbsbeiträge im Rahmen des Green-Screen-Naturfestivals. Es geht um den mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages. Bei einer kurzen Umfrage kristallisierte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen heraus. Die Geschwister Finn und LinneaBohlig aus Flensburg, sieben und fünf Jahre alt (hier bei der Stimmabgabe), waren besonders von der Exotik und bunten Artenvielfalt des tropischen Urwalds begeistert. „Und lustig war es auch.“

von Gunnar Dommasch

erstellt am 05.Sep.2017 | 12:05 Uhr