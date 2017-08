Faszinierende Natur in vielen Facetten

vergrößern 1 von 3 Foto: Mike Gunton 1 von 3





Am 8. August beginnt die große Filmtournee des Naturfestivals „Green Screen“ in Neumünster. Etwa 3000 Leser aus dem ganzen Land werden dabei sein, wenn es um die Vergabe des sh:z-Publikumspreises geht. Drei jeweils 45 Minuten lange Filme decken auch in diesem Jahr ein breites Spektrum des Naturfilms ab – von den tropischen Regenwäldern über wilde Bienenvölker bis zur „Wilden Ostsee – von Finnland bis Schweden“. Der auf der Tour ermittelte Publikumspreis wird von Green Screen am 16. September in Eckernförde an den siegreichen Filmemacher in einem feierlichen Rahmen vergeben. Die atemberaubenden Einblicke in die Natur werden in Flensburg am Montag, 4. September, um 14 Uhr im Kino 51 Stufen geboten. 120 Leser des Flensburger Tageblatts werden dann über ihren Gewinner des mit 1000 Euro dotierten Publikumspreises befinden (siehe Infobox). Folgende Filme stehen zur Auswahl:

Wilde Ostsee

Eine Erde – viele Welten

Im Norden der Ostsee werden die Namen fremder, die Küsten geheimnisvoller und das Wasser süßer. Nirgends sonst münden so viele gewaltige Ströme und Flüsse in die Ostsee. Wild und ungezähmt rauschen sie durch atemberaubendes Land Richtung Meer. Hier ist das Reich von Bär und Elch, Ringelrobbe und Rentier. Christoph und Almut Hauschild begeben sich in ihrem Film „Wilde Ostsee – von Finnland bis Schweden“ ins Kvarken-Archipel mit seinen mehr als 5000 Inseln zwischen Umeå in Schweden und Vaasa in Finnland.

Kein Lebensraum an Land beherbergt größeren Artenreichtum als die tropischen Regenwälder. Hier liefern sich die Bewohner intensivste Konkurrenzkämpfe. Jaguare jagen und fangen Kaimane im Wasser, Araguaia-Delfine schwimmen durch Baumkronen überfluteter Wälder, und Glasfrösche verteidigen ihren Nachwuchs gegen räuberische Wespen. Von den rund 8,7 Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit leben über die Hälfte in tropischen Regenwäldern. Der Engländer Mike Gunton geht auf die Reise zu den Dschungelgebieten Südamerikas und Südostasiens bis zu den Regenwäldern Australiens.

Biene Majas wilde Schwestern

Für die meisten Menschen ist die Biene die Honigbiene, die fleißig Blüten besucht und als Volk mit Königin und einigen Zehntausend Arbeiterinnen in einem Holzkasten oder geflochtenen Bienenkorb wohnt und dort Honig und Wachs produziert. Wohl die wenigsten wissen, dass in Mitteleuropa über 560 weitere Bienenarten vorkommen, von denen die meisten als Einzelgänger leben. In seinem Film „Biene Majas wilde Schwestern“ zeigt Jan Haft die Vielfalt der heimischen Wildbienen und deren erstaunliche Anpassungen an die verschiedensten Lebensräume: spannende Kämpfe, sensationelle Leistungen, fantastische Bauwerke.

von Gunnar Dommasch

erstellt am 21.Aug.2017 | 07:34 Uhr