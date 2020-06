Zeugen gesucht : Farbanschlag auf Flensburger Polizeistation in der Neustadt

Wer die Täter am Donnerstagmorgen gesehen hat, soll sich unter 0461/4840 mit der Polizei in Verbindung setzen.

04. Juni 2020, 12:16 Uhr

Flensburg | Am frühen Donnerstagmorgen, um 3.24 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte mit Farbwürfen die Fassade eines Polizeidienstgebäudes in der Neustadt in Flensburg.

Zwei Personen bewarfen laut Polizei mit roter Lackfarbe gefüllte Flaschen auf die Fassade des Gebäudes. Ein Anwohner wurde auf den Lärm aufmerksam und alarmierte die Beamten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461/4840 mit den Ermittlern des Kommissariats 5 in Verbindung zu setzen.

Flucht nach Farbanschlag

Der Anrufer habe die Personen zu Fuß über den Lidl-Parkplatz in Richtung Junkerhohlweg flüchten sehen. Mehrere Streifenwagen gingen sofort auf die Suche nach den unbekannten Tätern, fanden sie jedoch nicht. Der Kriminaldauerdienst der Bezirkskriminalinspektion Flensburg übernahm die Spurensicherung vor Ort. Die weiteren Ermittlungen hat der Staatschutz übernommen.

Blaulichtmonitor

