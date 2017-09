Theater in Flensburg : „Familiengeschäfte“ an der Waldorfschule

vergrößern 1 von 2 Foto: Lukas Leuschner 1 von 2

von Carlo Jolly

erstellt am 29.Sep.2017 | 12:23 Uhr

Alan Ayckbourn, englischer Autor von Theaterkomödien, ist für seine gesellschaftskritischen Stücke bekannt. Derzeit umfasst das Repertoire des inzwischen längst mit „Sir“ geadelten, erfolgreichen Dramatikers um die 80 Stücke. Anfangs scheint oft alles in bester Ordnung, am Ende jedoch liegt die heile Welt in Scherben. So auch in „Familiengeschäfte“: Jack McCracken übernimmt den Familienbetrieb von seinem leicht dementen Schwiegervater. Der Saubermann Jack strebt in Familie und Betrieb Ordnung und Gesetzestreue an. Als jedoch seine sechzehnjährige Tochter beim Ladendiebstahl erwischt wird, beginnt die Fassade zu bröckeln. Es entwickelt sich eine Reihe von Verstrickungen, aus denen es so leicht kein Entkommen gibt. Den Betrieb wieder aus diesem mafiösen Sumpf herauszuführen, ist die Aufgabe, der Jack mit aller Kraft nachzugehen versucht. Schafft er es, das Familienunternehmen wieder „great“ zu machen?

Antworten gibt es im Großen Saal der Freien Waldorfschule Flensburg. Die zwölfte Klasse bringt Ayckbourns Komödie heute, am Sonnabend und Sonntag jeweils um 19.30 Uhr schwungvoll auf die Bühne. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.