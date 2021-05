Fastenmonat in Flensburg : Familie Mostafa und das erste Ramadan in der Flüchtlingsunterkunft

Der muslimische Fastenmonat auf Distanz im verregneten Flensburg – warum Familie Mostafa trotzdem ein frohes Fest hat.

Flensburg | Es ist ein eher trüber, regnerischer Tag in der Flensburger Flüchtlingsunterkunft. Die Mostafas sitzen mit nüchternem Magen am ungedeckten, zweckmäßigen Tisch in einem Gemeinschaftsraum und erklären, was ihn ausmacht, den Zauber des Ramadan. Und wie sie versuchen, den muslimischen Fastenmonat auch in nordischer Kühle und auf Distanz zu anderen zu erle...

