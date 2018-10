Sörup : Familiäre Atmosphäre im Kunsthotel

Polstermöbel im Salon und Ausstellungen in der Lobby – die Eigentümer haben den „Söruper Hof“ zu einem Gesamtkunstwerk gemacht.

von shz.de

15. Oktober 2018, 15:58 Uhr

Ein Haus, das Kunst, Kultur und Lebensfreude beinhaltet und widerspiegelt. So etwas wünschten sich die Künstlerin Julia Koley, deren Bilder schon in vielen namhaften Ausstellungen zu sehen waren, und ihr Mann Mintcho Kolev. Als die Familie aus München vor elf Jahren auf der Suche war nach einem Haus, das gastronomisch genutzt werden und das Julia Kolev durch ihre künstlerische Arbeit gestalten kann, wurden sie in Sörup fündig. Heute ist das Kunsthotel „Söruper Hof“ in der Gemeinde verwurzelt. In den Räumen des Hotels finden auch Ausstellungen und Theater-Aufführungen statt, in der großen Halle werden Märkte angeboten.

Dass in der Bahnhofstraße 11 in Sörups Ortsmitte eines Tages Hotelgäste umgeben von Kunst und Kultur Quartier nehmen würden, hat um 1900 als das Gebäude entstand wohl niemand geahnt. Johannes Möllgard nahm damals den Bau der neuen Bahnlinie und des Bahnhofs zum Anlass, in diesem Haus einen Butterversandhandel einzurichten. Von den umliegenden dörflichen Meiereien wurde die Butter in Fässern angeliefert, portionsweise verpackt und für den Versand bis nach Berlin und Polen vorbereitet. 1976 wurde das Gebäude verkauft, eine Apotheke zog ein. Dann stand das Gebäude viele Jahre leer, bis die Künstlerfamilie Kolev auf das Haus aufmerksam wurde. Eine aufwendige Sanierung folgte.

Carmen Frey, gemeinsam mit ihrer Schwester Julia Koley Geschäftsführerin des „Söruper Hofs“, begrüßt ihre Gäste in einer besonderen Atmosphäre. Von anonymem Hotelcharakter keine Spur, vielmehr wird den Gästen der Eindruck eines Familienbesuchs vermittelt. Im Salon strahlen Polstermöbel, Tische und Stühle eine große Ruhe aus. Eine Wandseite beherbergt bis unter die Decke eine umfangreiche Bibliothek, davor steht ein Klavier. „Hier spielen auch schon mal unsere musikalischen Gäste“, berichtet Carmen Frey.

Vom Salon, über den großen überdachten Outdoor Wohnbereich, bis zu den Hotelzimmern bekommt der Gast das Gefühl, in einer großen Ausstellung zu sein. Julia Kolev hat das Haus nicht nur künstlerisch gestaltet, sie hat ein heimeliges Gesamtkunstwerk geschaffen, in dem sich der Gast wohlfühlen soll. Die elf Zimmer im Bettenhaus sind individuell gestaltet und strahlen eine eigene künstlerische Note aus. 1978 geboren hat Julia Kolev an der Akademie der Bildenden Künste in Düsseldorf Bildhauerei und an der Akademie in München Malerei studiert.

Der „Söruper Hof“ ist aber nicht nur ein Hotel. Hier werden Seminare veranstaltet. Die zahlreichen Unternehmen in Sörup und der Region schätzen den „Söruper Hof“ auch als Unterkunft für ihre Gäste. Die wiederum schwärmen von der familiären Atmosphäre in dem Haus. „Diese familiäre Beziehung wird auch gelebt, wenn Familie Kolev aus München mit den Kindern nach Sörup kommt und dem Gast das Gefühl gibt, Teil dieser Familie zu sein. Dann führt Julia Kolev ihre Gäste gern durch das Haus und erläutert ihre künstlerische Arbeit.