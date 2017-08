Langballig : Falscher Hase aus der Gerüchteküche: „Station L“ und „Landhaus Unewatt“ machen weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: van de Loo 1 von 1

Langballig | Gerüchte sind bekanntlich unverbürgte Nachrichten von allgemeinem Interesse, aber oftmals entbehren sie jeder Grundlage. So verhält es sich auch in Langballig beim Restaurant „Station L“ und beim „Landhaus Unewatt“. Bürgermeister Peter Dietrich Henningsen hatte schon in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung deutlich gemacht, dass die Betreiber in beiden Fällen ihre Häuser ohne jede Einschränkung fortführen wollen (wir berichteten).

In Unewatt kämpfen die Pächter Juan Carlos Harbarth und Erwin Huck nach eigenem Bekunden schon seit drei Jahren gegen unzutreffende Gerüchte. Die Spekulationen, sie wollten sich trennen und das Geschäft aufgeben, seien völlig aus der Luft gegriffen, hätten sich aber zu ihrem Erstaunen verdichtet. Sie können sich nicht erklären, woher die Gerüchte stammen. Sie seien störend und brächten Unruhe. Harbarth betonte, das „Landhaus Unewatt“ habe einen guten Ruf, „und wir haben nicht vor, den vor die Hunde zu werfen“.

Auch Bea Peters von der „Station L“ beklagt geschäftsschädigende Auswirkungen. „Gäste, mit denen ich Absprachen getroffen habe, fragten nach, ob denn die Feier bei mir überhaupt noch stattfinden kann.“ Auch hätten sie erzählt, dass Freunde mit ähnlichen Absichten sich anderweitig entschieden hätten.

Peters hatte bis Ende vergangen Jahres mit einem Partner gemeinsam ein zweites Restaurant in Glücksburg betrieben. Die Zuständigkeiten sind seit Jahresbeginn getrennt. Jetzt als alleinige Pächterin der „Station L“ denke sie nicht daran, den Betrieb aufzugeben. Dabei könne sie sich auf eine seit fünf Jahren bewährte Küchenmannschaft stützen.

Auch von Eigentümerseite besteht keine Absicht, an den bestehenden Verhältnissen etwas zu ändern. Das bestätigten der Langballiger Bürgermeister für die „Station L“ und Direktor Dirk Wenzel von der Kreiskulturstiftung für das Landhaus Unewatt auf Nachfrage. Beide hoben die jeweils gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit hervor und wollen sie möglichst lange fortführen.

Im Landgasthaus Streichmühle soll das Pachtverhältnis hingegen einvernehmlich beendet werden. Die bisherigen Pächter führen den Betrieb aber zunächst fort, bis eine Nachfolgelösung gewährleistet ist. Darum bemüht sich laut Aussage von Bürgermeister Peter-Wilhelm Jacobsen die Gemeinde Dollerup als Eigentümerin. „Auf jeden Fall ist sichergestellt, dass bereits gebuchte Veranstaltungen auch durchgeführt werden.“

Keine Klarheit besteht hinsichtlich der Zukunft von „Westerholz-Mühle“. Sie wurde im Internet zum Verkauf angeboten. Dem Vernehmen nach will der Käufer erst mit der Gemeinde das weitere Vorgehen absprechen und dann die Öffentlichkeit informieren.