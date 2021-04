Flensburg-Engelsby : Falsche Zufahrt genommen: Lastzug reißt sich Tank auf

Beim Rückwärtsfahren übersah der Fahrer einen Stein und riss sich den Dieseltank des Zugfahrzeuges auf.

Flensburg | Einen denkbar schlechten Start in die Arbeitswoche erlebte ein Lastwagenfahrer am Montagmorgen im Trögelsbyer Weg. Nachdem er mit seinem Lastzug die falsche Zufahrt zum Rewe-Markt genommen hatte, verkeilte sich das Gespann völlig und riss sich beim Rangieren den Dieseltank auf. Der Fahrer sollte kurz vor 7 Uhr den Lebensmittelmarkt an der Kreuzung ...

