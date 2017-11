Landgericht Flensburg : Fall Mert Can: Belastende Aussage gegen Hauptangeklagten verpufft

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt 1 von 2

von Holger Ohlsen

erstellt am 17.Nov.2017 | 07:42 Uhr

Flensburg | Viel Rauch um nichts? Im recht zäh verlaufenden Mordprozess um den Tod des Flensburgers Mert Can Altunbas schien plötzlich ein Tor weit aufzugehen. In der festgefahrenen Situation – beide Angeklagte beschuldigen sich gegenseitig – sorgte die Aussage der Freundin des Angeklagten R. für Aufregung. In der Mordnacht habe ihr Freund gesagt, das Cousin I. zugestochen habe - „zwei Mal in den Darm!“ Das war Mittwoch vergangene Woche. Am Donnerstag geriet diese Aussage ins Taumeln. Unter vielen Tränen.

Weil es keine unmittelbaren Zeugen des Tatgeschehens gibt und beide Angeklagte von ihrem Recht auf Schweigen Gebrauch machen, war dies der erste handfeste Hinweis auf den Hauptangeklagten I. als möglichen Täter.

In der Tatnacht hatten sich beide Cousins zum Haus der in Angeln bei ihrer Familie lebenden Freundin fahren lassen und verbrachten dort zwei Stunden wohl zwischen Panik und Verzweiflung.

Die Zeugin hatte zur Überraschung aller Prozessbeteiligten ihre protokollierte polizeiliche Aussage in einem wichtigen Punkt geändert. Die ursprüngliche Aussage hatte noch keinerlei Tatbezichtigung enthalten. Und nun das: Während I. in jener Osternacht auf der Toilette war, habe R. ihr gesagt, I. habe zugestochen. Das war der Stand Mittwoch vergangener Woche. Am Donnerstag verlor diese Aussage unter den bohrenden Fragen von Strafverteidiger Thomas Bliwier an Substanz. Eine Befragung, die jenseits des notwendigen Erkenntnisgewinns das Elend vieler Zeugen sichtbar macht, die hier antreten müssen.

Wie andere auch, die nach Ansicht der zornigen Freunde des Getöteten auf der falschen Seite stehen, hat die junge Frau schlimme Zeiten hinter sich. Gerade 19 Jahre alt, wurde sie in jener Osternacht ohne eigenes Zutun in eine Mordgeschichte hineingezogen, die nicht ausschließlich im Schwurgerichtssaal aufgearbeitet wird.

Da waren diese 20, 30 anonymen Anrufe. Von Leuten, die sich nicht melden, sondern einfach in den Hörer atmen und dann auflegen. Die Zeit im Mai, als ein Auto wartend vor ihrem Elternhaus stand und wegfuhr, als sie die Tür öffnete. Die zwei, drei Male, als sie auf dem Weg zu ihrer Ausbildungsfirma in Flensburg von einem weißen Audi verfolgt wurde.

Die Polizei setzte daraufhin zivile Fahnder in zivilen Einsatzfahrzeugen als Geleitschutz ein, rief die Eskorte aber bald wieder ab, sagte gestern ein beteiligter Polizeibeamter aus.

Die junge Frau hielt sich über Wochen an den dringenden Rat der Polizei, einen Finger stets auf der Notruftaste ihres Smartphones zu haben wenn sie unterwegs war. Über Dritte seien Drohungen an sie herangetragen worden. Das Haus ihrer Eltern sollte angezündet werden, ihrer Familie drohe die Blutrache.

Vom Dreck, der kübelweise in den sozialen Medien ausgekippt wurde, wollte sie gar nicht erst reden. Sie habe ihre Eltern nicht hineinziehen, nicht beunruhigen wollen über die Dinge, die in der Mert-Can-Gruppe kursierten. Auch gegenüber der Polizei blieb sie deshalb still.

Als potenzielles Ziel markiert auf ihrem einsamen Posten, lief das Geschehen jener Nacht immer wieder durch ihre Albträume hindurch, der Übergang zur Wirklichkeit war fließend. „Ich hatte Angst“, sagt sie zwischendrin sehr glaubhaft. Aber ihre Angst steht in Saal 324 des Landgerichtsgebäudes nicht zur Debatte. Es geht um ihre Glaubhaftigkeit als Zeugin, und da hat Thomas Bliwier Zweifel.

Bei zwei Vernehmungen im April sei davon nicht die Rede gewesen, sie habe sogar verneint, das einer der beiden von Täterschaft gesprochen habe. Ein Monat später folgte in einem Telefonat mit ihrem Vernehmungsbeamten der Hinweis, dass ihr Freund in jener Nacht wohl doch I. beschuldigt habe. Der Beamte erklärte gestern, er habe daraus keinen Vermerk für die Staatsanwaltschaft gemacht und auch keine weitere Vernehmung angesetzt, weil er den Beweiswert der Aussage als sehr gering taxiert hatte. Zu 95 Prozent habe sich das „Betreuungsgespräch“ mit der Zeugin um ihre Ängste und psychischen Probleme gedreht.

Demgegenüber sagte die Zeugin Donnerstag, sie habe die Dinge in jenen vier Wochen sortiert, zwischen Traum und Wirklichkeit getrennt. Dass sie so spät erst mit dieser Aussage kam, begründet sie mit ihrer Angst. Sie habe Angst vor der Polizei gehabt, weil sie bei den ersten Vernehmungen dieses Detail ausgelassen habe. Der Prozess wird am 23. November, 9.15 Uhr, fortgesetzt.