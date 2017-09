Flensburg : Fall Mert Can A.: Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage

vergrößern 1 von 1 Foto: „Türkcem“ 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 11:26 Uhr

Flensburg | Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat Anklage wegen Mordes gegen zwei 20-Jährige erhoben. Sie sollen in der Nacht zum Ostersonntag (16. April) mit dem ebenfalls 20-Jährigen Mert Can A. an dessen Haus in Flensburg-Klues gestritten und ihn mit einem Butterflymesser erstochen haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die zwei Angeklagten sollen den Mann nach Streitereien in einer Diskothek an der Schiffbrücke bis nach Hause verfolgt haben.

Einer der Angeklagten soll dem Opfer zweimal in den Bauch gestochen haben. Das 20-jährige Opfer erlag im Krankenhaus inneren Blutungen. Laut Polizeiermittlungen habe es vor der Tat mehrere Begegnungen der drei Männer gegeben. Sie hätten sich gegenseitig beleidigt und bedroht, auch Familienmitglieder seien beteiligt gewesen. Die Staatsanwaltschaft betrachtet die Tötung als Reaktion auf diese Vorfälle und spricht von „Handeln aus niedrigen Beweggründen“.

Die Mordkommission Flensburg hatte die Tatverdächtigen noch am Ostersonntag gefasst. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Ein Hauptverhandlungstermin steht noch nicht fest.