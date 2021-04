Tötungsdelikt auf Duburg : Fall Jonas in Flensburg – was wir wissen und was nicht

Auch nach der Festnahme eines Tatverdächtigen bleiben Fragen offen – vor allem, warum sich die schreckliche Tat ereignete.

Flensburg | Was wir wissen: Was passierte am Karfreitag an der Aussichtsplattform?Jonas und der Tatverdächtige trafen am Abend an der Aussichtsplattform vor der Duborg Skolen aufeinander, ein beliebter Treffpunkt mit Blick über die Stadt. Jonas hielt sich dort mit einem Freund auf, als der 19-Jährige hinzu kam. Es kam zum Streit. Ein Augenzeuge berichtet, dass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.