Tötungsdelikt auf Duburg : Fall Jonas in Flensburg: Der Verdächtige schweigt

Nach dem gewaltsamen Tod des 16-jährigen Jonas am Karfreitag laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.

Flensburg | Der verdächtige 19-jährige Auszubildende sitzt in Untersuchungshaft und schweigt. „Er macht von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, das ist zu diesem Zeitpunkt der Verfahrens nichts Ungewöhnliches“, erklärte die Flensburger Oberstaatsanwältin Inke Dellius am Dienstag gegenüber shz.de. So gibt es weiterhin nur Spekulationen zu der Frage, was ...

