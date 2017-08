Unfall in Flensburg : Fahrradfahrer fährt auf stehendes Auto – Schwerverletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebstian Iwersen 1 von 1

Flensburg | Am Dienstagnachmittag kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person in Flensburg. In der Duburger Straße, Höhe Junkerhohlweg, musste verkehrsbedingt eine Toyotafahrerin mit Fahrtrichtung Nordertor anhalten, um dem vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr die Durchfahrt zu gewähren. In diesem Moment kam von der oberen Duburger Straße ein 30 Jahre alter Fahrradfahrer, der das stehende Auto übersah und mit seinem Rad ins Heck des SUVs prallte.

In Folge des Aufpralls knallte der Radfahrer mit seinem Kopf gegen die Heckscheibe des Toyotas, wobei er sich schwere Kopfverletzungen zuzog.

Unfallzeugen halfen dem verletzen Mann und riefen den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen sowie der eingesetzte Notarzt versorgten den 30-Jährigen vor Ort und brachten ihn ins nahegelegende Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei trug der Zweiradfahrer keinen Helm. Die Autofahrerin blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Sebastian Iwersen

erstellt am 22.Aug.2017 | 18:52 Uhr