Rote Straße Flensburg : Fahrrad-Schrauber für die Touristen

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Ein Fahrradfachgeschäft mit angeschlossener Werkstatt in einer innerstädtischen Einkaufsstraße bester Lage dürfte eher die Ausnahme sein: Bei der Firma Antoni Christiansen in der Roten Straße ist dies historisch bedingt – sie wurde dort vor 85 Jahren gegründet. „Die zentrale Lage möchte ich auch nicht mit einer Halle in einem anonymen Industriegebiet tauschen, denn hier ist immer etwas los“, sagt Manfred Christiansen. Er führt die kleine Firma in dritter Generation zusammen mit Ehefrau Birgit.

Die zentrale Lage bringt es allerdings auch mit sich, dass der Fahrradfachmann manchmal halbe Tage nicht aus dem Laden kommt, weil er sich permanent um seine Laufkundschaft kümmern muss – insbesondere im Sommer. Das ist naturgemäß die Saison fürs Radfahren, auch wenn immer mehr Biker den Winter durchfahren. Zubehör und Kleinteile verkauft das Ehepaar dann, löst kleinere technische Probleme sofort oder nimmt Reparaturaufträge entgegen.

Schwerpunkt ist der Verkauf neuer Fahrräder und E-Bikes. Und natürlich die Arbeit in der Werkstatt, wobei die Grenze zwischen beiden Bereichen fließend ist, denn Manfred Christiansen macht „alles“. Manchmal müssen schnell ein Schlauch gewechselt oder eine neue Decke aufgezogen werden oder die Bremsen justiert. Bei E-Bikes steht gelegentlich die Aktualisierung der Software an. Etwa zehn Reparaturen führt er am Tag aus. Wichtig ist zudem die Endmontage neuer Räder, die kompakt im Karton oder in „Stülp-Pappe“ angeliefert werden. Aus den Öffnungszeiten an sechs Tagen ergibt sich eine Arbeitszeit von etwa 60 Wochenstunden – oder mehr. Bei bestem Wetter ist die Kundenfrequenz etwas geringer, aber das Ehepaar hat immer etwas zu tun, beispielsweise die Buchhaltung.

Die vielen Touristen in der Roten Straße mit ihrem historischen Ambiente wundern sich offenbar nicht über das Fachgeschäft an ungewohnter Stelle, kommen gern in den Laden, auch wenn sie nicht mit dem Rad unterwegs sind. Wieso das? „Wir haben schon Packtaschen in die Schweiz und sogar ein E-Bike nach Island verkauft, weil es die bei uns wesentlich günstiger gibt“, erzählt Manfred Christiansen. Überhaupt findet er den boomenden Tourismus gut, freut sich über Menschen aus der ganzen Welt, die ihren Weg nach Flensburg finden. „Das ist gut für uns alle und hat sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich entwickelt“, hat er beobachtet. Die Kontakte mit der bunten Schar ausländischer Gäste bereiten dem Ehepaar sichtlich Vergnügen.

Dass es arbeiten muss, wo andere in besonders großer Zahl Urlaub machen, stört es nicht im Geringsten – trotz aller Verantwortung für die berufliche Selbstständigkeit erholen sich die beiden zwei Wochen lang im betriebsschwächeren Herbst sowie zwischen Weihnachten und Silvester. Die Zeiten, in denen im Januar und Februar jedes Jahr viel Zeit für Renovierung oder Umbauten wie bei der Gründer- und Elterngeneration vorhanden war, ist allerdings vorbei: Da immer mehr Flensburger im Winter ihr Fahrrad nutzen, ist auch dann viel zu tun in der Werkstatt – das härtere Wetter setzt insbesondere den Verschleißteilen kräftig zu, die vermehrt gewartet und repariert werden müssen.

Die Lage am touristischen Puls der Stadt bringt für Birgit und Manfred Christiansen auch manch kuriose Situation mit sich: Bei Schietwetter verkaufen sie besonders viel Regenschutz an Nicht-Radler, beispielsweise Gamaschen. Leidet der Zweiradmechaniker unter „Rücken“, bringt ein mitfühlender Kunde schon mal ein wirksames Schmerzmittel vorbei. Hat ein lufbereifter Kinderwagen mal einen Platten, wird der spontan repariert – er hat ja keinen Reservereifen.

Technische Leistungen werden also nicht nur rund ums Fahrrad erbracht. Nur den Wunsch einer älteren Kundin, er möge die speichenähnlichen Streben eines Regenschirms löten – den konnte Manfred Christiansen beim besten Willen nicht erfüllen.

von Joachim Pohl

erstellt am 28.Aug.2017 | 07:52 Uhr