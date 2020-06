Polizei sucht Zeugen : Fahrerflucht auf Parkplatz des St. Franziskus Krankenhauses

Eine Frau soll mit ihrem Auto in das Heck eines rückwärts ausparkenden Pkw gefahren und geflüchtet sein.

23. Juni 2020, 09:17 Uhr

Flensburg | Am vergangenen Dienstag, 16. Juni, soll sich nach Polizeiangaben gegen 13.40 Uhr auf dem Parkplatz des St. Franziskus Krankenhauses in der Waldstraße in Flensburg ein Verkehrsunfall ereignet haben.

Demnach parkte der Fahrer eines schwarzen Mercedes rückwärts aus einer Parklücke aus, als ein von rechts kommender BMW ihm in die hintere Fahrzeugseite und anschließend vom Parkplatz fuhr. Am Steuer soll eine Frau mit längeren, dunklen Haaren gesessen haben.

Die Fahrerin des BMW sowie Zeugen, die bisher nicht von der Polizei registriert wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst unter Telefon 0461/4840 zu melden.

