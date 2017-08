DLRG Flensburg : Fahrensodde: Blockade durchbrochen

vergrößern 1 von 2 Foto: Staudt 1 von 2

Mit Blick auf die lange Vorgeschichte scheint kaum glaublich, was sich in diesem Herbst auf dem Grundstück Fahrensodde tun wird. Auf dem Traumgrundstück, um das über viele Jahre ein kommunalpolitisches Hauen und Stechen tobte, wird gebaut. So schnell wie möglich möchte die DLRG die Bagger anrollen lassen, um das Fundament für das neue Hauptquartier der Rettungsschwimmer auszuheben. Schon Ende April, hofft ihr Vorsitzender Torsten Brocks, will die DLRG einziehen. Grundlage der Aktivität ist der Abschluss eines Pachtvertrags über eine Laufzeit von 30 Jahren (plus fünf Jahre Verlängerungsoption).

Das ist ist nicht die einzig gute Nachricht vom Ostufer. Der Bau des Rettungsschwimmer-Zentrums könnte endlich das Startsignal für die Entwicklung des maritimen Quartiers sein. Sowohl die Segler-Vereinigung als auch ein privater Investor wollen anscheinend demnächst bauen, Holger Hansen vom Immobilienmanagement der Stadt bestätigte, dass die Kommunalen Immobilien Gespräche über die Verpachtung der kaiserlichen Flugzeughalle führen. Gesprächspartner ist jemand, der sich an dem Grundstück Fahrensodde 20 schon ein paar Jahre abgearbeitet hat: Mathias Hartmann, Inhaber der Firma Dantronik, die sich mit der Entwicklung von Funktechnik, Telekommunikation, Navigations- und Flottenmanagementsystemen beschäftigt. Hartmann war einmal Generalpächter des Grundstücks und wollte rund um die Flugzeughalle ein maritimes Dienstleistungszentrum errichten. Das Projekt scheiterte nach anderthalb Jahren, weil sich beide Seiten nicht über die Details eines langfristigen Pachtvertrags verständigen konnten. Das war aber nicht das Ende. Jetzt verhandelt man über einen Pachtvertrag nur für die alte Halle, wie Hartmann auf Anfrage bestätigte. Die Seglervereinigung hatte frühzeitig angekündigt, dass sie ihre Hallenkapazität im Winterlager erweitern möchte.

DLRG-Chef Brocks stemmt mit seinem Vorstand ein Projekt von Tragweite. Nach vielen Jahren, in denen der Verein seine Mitglieder in unzumutbaren Quartieren bei Laune halten musste, soll der Neubau Signalwirkung nach innen, aber auch nach außen entfalten. Außen, das sind die vorhandenen und potenziellen Akteure, die hier idealer Weise ein maritimes Dienstleistungsquartier mit öffentlicher Relevanz aufbauen sollen. Innen haben 450 Mitglieder entbehrungsreiche Jahre im ehrenamtlichen Rettungswesen und der Schwimmausbildung verbracht. Jetzt, kurz vor dem Ziel, erlaubt sich Brocks endlich einmal den Luxus, ein bisschen euphorisch zu sein. „Die DLRG-Station wird das gesamte Areal aufwerten. Das neue Gebäude hilft dem gesamten Quartier.“

Billig wird das alles nicht. In der Feinplanung sind aus den ursprünglich veranschlagten 510 000 Euro Baukosten 740 000 Euro geworden. Dafür gibt es ein Quartier in Massivbauweise mit angeschlossener großer Halle für Wasser- und Landfahrzeuge und technisches Gerät. „Erschließung, Abriss von Pavillon und Eternithalle, Inneneinrichtung – da sind die Kostensteigerungen zu finden“, sagt Brocks. „Wir sind finanziell noch im grünen Bereich, aber Spenden sind in der Tat willkommen. Der Restfinanzierungsbedarf liegt bei 150 000 Euro.“

Auch die Stadt nimmt Geld in die Hand. Den ersten wichtigen Schritt war sie im vergangenen Herbst nach einstimmigem Beschluss der Ratsversammlung gegangen, als sie mit der DLRG einen Investitionskostenzuschuss über 250 000 Euro plus einen jährlichen Zuschuss über 12 500 Euro für die Rettungsdienste vereinbarte. Jetzt wird für weitere 250 000 Euro die Erschließung des Geländes auf Vordermann gebracht – und das schnell, weil bei der DLRG natürlich die Zeit drängt. „Wir gehen von einer Bauzeit zwischen viereinhalb und sechs Monaten aus“, sagt Brocks. „Ende April wollen wir einziehen.“



Spendenkonto DLRG Flensburg, Nord-Ostsee Sparkasse, IBAN DE11 2175 0000 0164 9648 19

von Holger Ohlsen

erstellt am 14.Aug.2017 | 06:10 Uhr