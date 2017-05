Peter-Christian-Hansen-Weg : Explosion in Mehrfamilienhaus in Flensburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Geissler 1 von 1

Flensburg | In Flensburg ist es am späten Sonntagabend zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Peter-Christian-Hansen-Weg gekommen. Gegen 22.45 Uhr kam es in einer Wohnung im 1. Obergeschoss zu einer starken Verpuffung.

Als die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei den Einsatzort erreichten, drangen bereits dichte Flammen aus mehreren Fenstern des Gebäudes. Verletzte liefen den Einsatzkräften entgegen, weitere Bewohner des Hauses riefen an den Fenstern um Hilfe.

Umgehend gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht. „Wir mussten mehrere Bewohner mit der Drehleiter aus den oberen Stockwerken des Gebäudes retten“, so Einsatzleiter Kay Jürgensen. „Insgesamt sechs Personen kamen mit Brandverletzungen oder Rauchgasvergiftungen in die Notaufnahme der Diako.“

Die Wucht der Explosion war so enorm, das auf der rückwärtigen Gebäudeseite Fester, Möbel und Einrichtungsgegenstände herausgeschleudert wurden, Kleidungsstücke hingen in den Bäumen. Auch auf der vorderen Gebäudeseite wurden Türen und Fenster durch die Druckwelle auf die Straße geschleudert.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der unsachgemäße Gebrauch mit Gaskartuschen die Ursache für das Unglück sein. Die betroffene Wohnung sowie zwei weitere Wohnungen im 1. Obergeschoss sind derzeit nicht mehr bewohnbar.

Einige Pkw auf der Straße wurden durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Ein durch die Explosion entstandenes Feuer wurde durch rund 40 Feuerwehrleute gelöscht. Zusätzlich waren sieben Rettungswagen und der Notarzt und der leitende Notarzt eingesetzt.

Das Haus wurde für die Lösch-und Rettungsmaßnahmen komplett evakuiert. Ob und wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, steht noch nicht fest.

Die genaue Ursache für die Explosion ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Benjamin Nolte/shz.de

erstellt am 29.Mai.2017 | 07:10 Uhr