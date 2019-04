Expertise für schöne Design-Möbel

von Rainer Fischer

25. April 2019, 15:08 Uhr

Das Team von Kollund Møbler überzeugt durch ausgezeichnete Expertise für hochwertige Designmöbel.

Zum Beispiel Mona: Sie ist gewissermaßen das kleine „Möbel-Orakel“ des Hauses, das alles über die schönen Exponate weiß.

Robert ist der Experte fürs Klassische wie für Teakmöbel. Er liebt das Reisen und sieht viel von der Welt.

Kim Wild, der jüngste im Team, sieht in Kürze erstmals Vaterfreuden entgegen. Er ist Experte für skandinavische Luxusbetten und großer Fan von Hans J. Wegner.

Als „hyggeliger“ Däne hat Viggo viele Jahre im hanseatischen Hamburg gelebt. Er wohnt gerne gut eingerichtet zu Hause, lieber noch gestaltet er hochwertige Wohnkultur für seine Kunden.

Kim Christensen freut sich über sein tolles Team, durch dass das Design-Möbelhaus seinen Kunden bietet, was diese an Kollund Møbler so schätzen. Er liebt das Einzigartige und Originelle – an Menschen wie an Möbeln.