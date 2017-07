Wissenschaft und Unterhaltung in Flensburg : Exkursion in die Tiefsee

vergrößern 1 von 1 Foto: Wissenschaft im Dialog 1 von 1

Das Video-Tanz-Theater „Jona und die Tiefseemonster“ ist morgen und am Sonnabend zu Gast in der Phänomenta. Gemeinsam mit Jona, der Heldin des Stücks, entdecken Kinder ab sieben Jahren die faszinierenden Lebewesen der Tiefsee und erfahren, was jeder für deren Schutz tun kann. Das Video-Tanz-Theater findet im Rahmen des Wissenschaftsjahrs 2016/2017 „Meere und Ozeane“ statt, der Eintritt ist frei.

Jona und ihr selbstgebauter Roboter Kiste gehen in dem Stück auf eine Expedition. Sie wollen die geheimnisumwobenen Tränen der Meerjungfrauen finden. Auf ihrer Reise in die Tiefsee treffen sie auf tanzende Anglerfische, plaudernde Ruderfußkrebse und furchteinflößende Tiefseemonster. Immer wieder stehen sie vor großen Aufgaben: Sie entdecken Plastikmüll, entkommen nur knapp einem Schleppnetz und begegnen zufällig einer Schar Bergbauroboter, die mit langen Staubsaugerrohren seltene Erden vom Tiefseeboden aufsaugen – bis sie erfahren, wie verletzlich die Unterwasserwelt ist. Die Hauptfigur Jona wird von einer Tänzerin gespielt, alle anderen Figuren sind animierte Lebewesen, die auf verschiedene Leinwände projiziert werden und eine Stimme aus dem Off erhalten.

Die Aufführungen beginnen morgen um 10.15 und um 12.30 Uhr, die Aufführungen am Sonnabend beginnen 14 und 16 Uhr in der Phänomenta, Norderstr. 157-163.



von Joachim Pohl

erstellt am 06.Jul.2017 | 12:18 Uhr