Es kommt noch schlimmer

Im Zuge der Bauarbeiten an der B200 stehen die nächsten Vollsperrungen an / Die Autofahrer verzweifeln an den Umleitungen

von Julian Heldt

12. Juni 2019, 16:37 Uhr

Flensburg | Wenn noch irgendjemand an der Bedeutung von B200 und Osttangente für den Flensburger Berufsverkehr gezweifelt hatte, wurde er spätestens am Dienstag eines Besseren belehrt. Die Vollsperrung der Osttangente zwischen Fördepark und B200 führte dazu, dass sich der Verkehr nun außerhalb der wichtigen Umgehungsstraßen ballte. Der Bereich rund um den Friedenshügel war völlig überlastet, auf der Europastraße stauten sie die Fahrzeuge vom Historischen Krug in Oeversee bis nach Flensburg und auch zwischen Weding und Weiche kamen Autofahrer nur langsam voran.

Verantwortlich für das programmierte Chaos ist der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH). Dieser erneuert noch bis zum 30. Juni die B200. Die Folge: In Fahrtrichtung Norden gibt es zwischen der A7 und der Anschlussstelle Flensburg-Rude eine Vollsperrung. Da seit Dienstag auch die Zu- und Abfahrten von der Osttangente auf die B200 saniert werden, ruht auch hier der Verkehr. „Es ist allen Beteiligten bewusst, dass die in Frage kommenden Umleitungsstrecken bereits belastet sind. Aber: Diese Straßen müssen nun saniert werden. Eine weitere Aufschiebung ist aus Gründen der weiteren Nutzbarkeit und des Erhalts der Verkehrssicherheit nicht machbar“, teilte der LBV.SH gestern auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Ein großes Problem scheint, dass selbst Ortskundige die kryptischen Umleitungsempfehlungen auf den Schildern nur bedingt verstehen. Zudem führen die Umleitungen die Autofahrer in weitere Baustellenbereiche. So wird der Verkehr von der Osttangente über die Eckernförder Landstraße/Zur Bleiche in Richtung der Anschlussstelle Flensburg-Rude geleitet. Das Problem hierbei: Die Straße Zur Bleiche ist aufgrund diverser Baustellen derzeit ein Nadelöhr und wird nun zusätzlich belastet. „Wir versuchen, in den neuralgischen Bereichen eigene Baumaßnahmen zu vermeiden“, sagt Reimer. Mindestens im Bereich der Bleiche scheint es jedoch keine vernünftige Absprache zwischen dem LBV.SH und den Verantwortlichen der Stadt Flensburg gegeben zu haben.

Die nächste schlechte Nachricht ließ gestern nicht lange auf sich warten: Der LBV.SH teilte mit, dass ab morgen um 8 Uhr auch die Fahrbahn der B200-Anschlussstelle Flensburg-Jarplund saniert und vollgesperrt wird. Die Bauarbeiten sollen erst am 30. Juni abgeschlossen sein. Zusätzlich wird die Osttangente in Richtung Dänemark von morgen um 16 Uhr bis Montag um 7 Uhr von der Anschlussstelle Förde-Park bis zur B200 voll gesperrt. Die Sperrungen sind laut LBV.SH erforderlich, um den Asphalt auf der Osttangente im Bereich der Anschlussstelle Flensburg-Süd sowie die Aus- und Auffahrtsbereiche auf die B200 herstellen zu können. Sollte der geplante Asphalteinbau witterungsbedingt am Sonnabend und Sonntag nicht möglich sein, wird die Fahrbahn in Richtung Dänemark am Sonnabend gegen Vormittag wieder freigegeben. In diesem Falle ist der Einbau des Asphalts für den Mittwoch vorgesehen. Zu diesem Zweck würde die Osttangente in Richtung Dänemark von Mittwoch (6 Uhr) bis Donnerstag (6 Uhr) voll gesperrt werden. Da die Umleitungen schon völlig überlastet sind, kann allen Autofahrern nur empfohlen werden, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.