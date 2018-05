von Antje Walther

06. Mai 2018, 17:27 Uhr

Er war 16 und durfte das erste Mal an die Urne. Der Sohn meiner Nachbarin schwieg eisern, wem er seine Stimme gegeben hat. Was er aber laut aussprach, war der Satz: Ich hab meinen Ausweis mit dem Stimmzettel in die Box geschmissen, damit man auch weiß, wer es war. Uns blieb der Mund offen stehen. Aber das war nur ein Scherz.