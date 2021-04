Flensburg : Erstochener Jugendlicher auf Duburg: Ermittlungen wegen Totschlags

Trauer um den 16-jährigen Jonas: Er starb nach einem Messerstich in den Kopfbereich.

Flensburg | Blumen und Kerzen stehen vor der besprühten Mauer an der Aussichtsplattform mit Blick über Stadt und Förde. Ein handschriftlicher Brief in einer Klarsichthülle wurde am Montagmorgen von einer dünnen Schneeschicht zugedeckt. Zu lesen sind noch die Worte: „Es ist nie alles gesagt, es ist immer zu früh!!!“ In Flensburg herrschen Bestürzung und Fassungslo...

