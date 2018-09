Erstmals eine Million Beschäftigte im Land

Schleswig-Holstein erzielt einen denkwürdigen Job-Rekord – dank Gesundheitsbranche, Handel und Kitas

von Henning Baethge

14. September 2018, 20:27 Uhr

Die amtliche Zahl steht erst in zweieinhalb Monaten fest – doch die Fachleute sind sich schon jetzt sicher: Schleswig-Holstein wird in diesem September einen denkwürdigen Rekord auf dem Arbeitsmarkt erzielen. Erstmals in der Geschichte des Landes wird die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die Schwelle zur Million durchbrechen. „Wenn es so weiterläuft wie zuletzt, überschreiten wir im September die Million“, verkündet Margit Haupt-Koopmann, Regionalchefin der Bundesagentur für Arbeit. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz, FDP, freut sich: „Dieser Erfolg liegt nicht nur an den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sondern auch an einer aktiven Arbeitsmarkt- und Mittelstandspolitik.“

Schon die jüngste veröffentlichte Beschäftigtenzahl für Juni war dank guter Konjunktur mit 984 500 die höchste aller Zeiten. Und im September liegt sie meist wegen der üblichen Einstellungswelle nach der Ferienzeit noch um gut 20 000 höher als im Juni. Damit haben die Jobs im Land seit dem Zenit der Finanzkrise vor genau zehn Jahren um satte 21 Prozent zugelegt. Mit diesem Plus schafft es Schleswig-Holstein auf Platz fünf aller Länder. Weit vorn liegt Berlin mit 37 Prozent vor Bayern mit 24 sowie Hamburg und Niedersachsen mit einem Zuwachs von je 22 Prozent.

Vor allem in der Gesundheitsbranche boomen die Jobs im Norden. „Das Gesundheits- und Sozialwesen ist für Schleswig-Holstein ein sehr wichtiges Standbein, das sich auch künftig gut entwickeln dürfte“, sagt Arbeitsmarktexpertin Haupt-Koopmann. 38 000 zusätzliche Stellen und damit fast ein Viertel aller neuen Jobs seien in den letzten zehn Jahren in Kliniken, Arztpraxen, Altenheimen oder Pflegediensten entstanden. Jeder Sechste im Land arbeite inzwischen in diesem Sektor.

Ähnlich viele Menschen sind im Handel tätig, wo 15 000 Jobs neu entstanden sind. Auf dem Bau beträgt das Plus 11 000, an Kitas 10 000 und in Hotels und Gaststätten gut 8000. Manche Branchen sind aber auch geschrumpft: Im Druckgewerbe gingen in den letzten zehn Jahren 3400 Stellen im Land verloren, in der Telekommunikation 2600 und im Finanzsektor 1700. Doch unterm Strich sind seit September 2008 mehr als 170 000 Jobs hinzugekommen.

Dabei sind die nun eine Million sozialversicherten Beschäftigten noch nicht mal alle Berufstätigen im Land. Vielmehr gesellen sich weitere 430 000 hinzu. So arbeiten rund 160 000 Menschen als Selbständige, fast 90 000 als Beamte und knapp 180 000 ausschließlich als Minijobber. Insgesamt ist damit die Hälfte der fast 2,9 Millionen Schleswig-Holsteiner erwerbstätig. Von der anderen Hälfte sind grob gerechnet 700 000 Ruheständler und 500 000 Kleinkinder, Schüler oder Studenten. Der Rest ist aus anderen Gründen nicht berufstätig. Und 85 000 sind trotz guter Konjunktur arbeitslos.