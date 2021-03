Leila Flensburg : Erste Fördergelder für den geplanten Leihladen

Mit dem Preisgeld aus dem yooweedoo-Wettbewerb 2021 kann das Team die nächsten Schritte zur Umsetzung planen.

Flensburg | Durch ihre Idee sollen Flensburger ihre selten genutzten Gebrauchsgegenstände miteinander teilen und so Ressourcen schonen – nun hat das Team des geplanten Leihladens „Leila“ in Flensburg die ersten Fördergelder bekommen. Konkret geht es um den yooweedoo-Ideenwettbewerb mit einem Preisgeld in Höhe von 2000 Euro. Weiterlesen: In Flensburg soll der L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.