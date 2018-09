Verkaufsoffener Sonntag : Erneute Bombendrohung in Flensburg-Galerie: Sprengstoffhunde auf dem Weg

Wieder eine Drohung für die Einkaufspassage: Die Polizei ist mit großem Aufgebot vor Ort.

von Karsten Sörensen, Julian Heldt, shz.de

30. September 2018, 13:57 Uhr

Flensburg | Nicht einmal fünf Minuten hatte die Flensburg-Galerie am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet – da musste das reichlich besuchte Center erneut evakuiert werden. Grund war – wie schon am Tag zuvor – eine Bombendrohung gegen den Gebäudekomplex. Diesmal sind auch die Bundespolizei vor Ort sowie Rettungswagen.

In der Stadt kommt es zu leichten Verkehrseinschränkungen, da der untere Teil der Angelburger Straße gesperrt ist. Die Polizei hat den kompletten Bereich Fußgängerzone sowie Südermarkt gesichert. Die Besucher des verkaufsoffenen Sonntages werden gebeten, den Aufforderungen der Polizei Folge zu leisten. Die Art der Drohung gleiche der vom Vortag, sagte ein Polizeisprecher.

Karsten Sörensen

Bereits am Samstagabend hatte eine Bombendrohung für einen rund zweistündigen Polizeieinsatz sowie die Evakuierung einiger weiterer Gebäude gesorgt. Die Absuche des Einkaufszentrums durch die Polizei verlief ergebnislos.

Aktuell dauert der Einsatz der Polizei und Bundespolizei an. Feuerwehr und Rettungsdienst stehen für den Ernstfall bereit. Fünf Sprengstoffhunde sollen in Kürze in Flensburg eintreffen und das Center absuchen. Wie lange die Sperrung des Gebäudes andauern wird, ist noch unklar.

