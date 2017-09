Kneipe in Flensburg : Erneute Bombendrohung gegen das Kaffeehaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 1

von Sebastian Iwersen

erstellt am 09.Sep.2017 | 09:36 Uhr

Flensburg | Bereits zum vierten Mal musste die Polizei zum Kaffeehaus am Süderhofenden in Flensburg ausrücken. Nach einer versuchten Brandstiftung und zwei Bombendrohungen gab es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr erneut einen Anruf beim Betreiber des Kaffeehauses. Wieder sagte der anonyme Anrufer, dass es eine Bombe gäbe. Daraufhin hat der Betreiber die circa 50 bis 60 Gäste aus dem Haus gebeten und die Polizei angerufen.

Viel Zeit zum Durchatmen blieb weder Betreiber noch Stammgästen - stattdessen wird das Lokal offenbar zu einem Stamm-Einsatzort für die Polizei. Nachdem bisher unbekannte Täter in der Nacht zum 14. August versucht hatten von außen einen Brand am Gebäude zu legen und es knapp eine Woche später zur ersten Bombendrohung kam, musste die Polizei nur zwei Wochen später wieder zum Kaffeehaus fahren. Der Grund war eine erneute Bombendrohung.

Auch am Freitagabend sperrten Polizeibeamte den rückwärtigen Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße ab. Auch ein Spürhund war wieder im Einsatz, um das Lokal auf Sprengstoff zu untersuchen. Es gab aber keinerlei Anzeichen und die Kneipe konnte nach einer Stunde wieder für die immer noch wartenden Gäste freigegeben werden.

Vor einem Jahr bereits hatte sich der Inhaber des als sehr liberal geltenden, alternativen Kneipe aufgrund von Verwüstungen (zerschlagene Fenster, Schmierereien), sexuellen Übergriffen und Diebstählen dazu durchgerungen, ein neues Sicherheitskonzept einzuführen. Er ließ einen Zaun zwischen rückwärtiger Terrasse und Parkplatz installieren und setzt temporär Ordnungskräfte ein. Die gewaltsamen Auswüchse jedoch konnte er damit offensichtlich nicht eindämmen.

In einem Facebook-Post im August heißt es vom Kaffeehausteam: „Uns ist klar, dass die Einführung dieser Sicherheitsmaßnahmen auf Kritik und Unbehagen stößt und einige Menschen provoziert. Im Rückblick können wir allerdings feststellen, dass Diebstähle und Übergriffe jeglicher Art deutlich abgenommen haben und dass wir, wenn sie jetzt passieren, direkt handeln und eingreifen können.“

