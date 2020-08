Zeugen gesucht : Ermittlungen nach möglichem Sexualdelikt am Ostseebad in Flensburg

Drei Männer sollen an einem 33-Jährigen sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Alle waren alkoholisiert.

12. August 2020, 14:57 Uhr

Flensburg | Am Dienstagmorgen soll es am Strand im Ostseebad zu einem möglichen Sexualdelikt gekommen sein. Gegen 10.30 Uhr sollen im Bereich des Spielplatzes drei Männer sexuelle Handlungen an einem 33-Jährigen vorgenommen haben. Zeugen alarmierten die Polizei.

Die drei Verdächtigen im Alter von 38, 39 und 49 Jahren wurden am Strand angetroffen. Die Verdächtigen und das Opfer sind ersten Erkenntnissen zu folge miteinander bekannt. Alle vier waren zum Teil merklich alkoholisiert.

Die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer die besagte Gruppe am Dienstagvormittag am Ostseebad gesehen hat. Ist die Gruppe bereits zuvor aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet und kann etwas zum möglichen Tatgeschehen beitragen? Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kommissariat 2 (Tel.: 0461 - 484 0) zu melden.

Blaulichtmonitor

