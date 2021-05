Mittelangeln : Erfolgreiches Kirchenasyl: Khalil Ahmadis neues Leben in Satrup

Pastor Bernd Böttger hat es nicht an die große Glocke gehängt: Er gewährte einem jungen Afghanen Kirchenasyl und bewahrte ihn vor der Abschiebung.

Satrup | Khalil Ahmadi blickt nicht gerne zurück. Die Vergangenheit war für ihn das Leben als Mensch zweiter Klasse. Nun endlich hat sich für ihn in Mittelangeln eine Zukunft eröffnet. Türöffner ist Satrups Pastor Bernd Böttger. „Nicht an die große Glocke hängen, wenn es nicht passend ist“, lautet seine Devise und so hat er den heute 23 -jährigen Afghanen zwei...

