Glücksburg : Erfolgreiche Rettungsschwimmer

Gerd Zierberg von der DLRG Glücksburg gewann bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Rettungsschwimmen eine Medaille.

27. April 2018, 12:45 Uhr

Glücksburg | Die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Rettungsschwimmen konnten die Glücksburger Teilnehmer mit einem großen Erfolg abschließen. Mit dem 3. Platz in der Altersklasse 60 von Gerd Zierberg errang erstmals ein Mitglied der DLRG Glücksburg eine Medaille bei diesem Wettbewerb. In einem spannenden Wettkampf über drei Disziplinen überraschte der Berufsfeuerwehrmann mit starken Leistung über „25 Meter Schleppen einer Puppe“ und „50 Meter Freistil“. Die weiteren Einzelergebnisse: Altersklasse (AK) 55: Horst Petersen Platz 6, Holger Jensen Platz 12; AK45: Tom Petersen und Edithas Liebherr jeweils Platz 14. In den Mannschaftsdisziplinen konnte die Frauen in der Altersklasse 170 überraschen. Mit der außergewöhnlichen Mannschaftskonstellation Mutter, Tochter und Tante gewannen Ann-Kristin und Inga Petersen, Elke Brink, Kerstin Schmelter und Editha Liebherr drei von vier Läufen und landeten auf Platz 7. Die Herrenmannschaft der Altersklasse 200 mit Gerd Zierberg, Horst Petersen, Tom Petersen und Holger Jensen erreichte Platz 15.