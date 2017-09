Stadttheater Flensburg : Endlich Rückenwind fürs Theater

vergrößern 1 von 2 Foto: landestheater 1 von 2

Das verflixte siebte Jahr ist vorbei. In bislang sieben Spielzeiten des Landestheaters mit Peter Grisebach an der Spitze war seine Begrüßung nach den Ferien stets geprägt von der „existenziellen Bedrohung“, der Frage nach der Motivierung zu einer „mutigen, offensiven, sinnlichen und lustvollen Theaterarbeit“, dem Werben um Vertrauen und Durchhaltewillen. Doch: „Heute ist das anders“, sagte der Generalintendant gestern zu Beginn der achten gemeinsamen Spielzeit im Stadttheater Flensburg; das gebe ihm persönlich ein ganz neues Gefühl.

Grisebach: „Mein persönlich schönstes Urlaubserlebnis“ war die Urlaubsunterbrechung, nämlich für die notarielle Beglaubigung des neuen Gesellschaftervertrages am 3. August mit Wirkung ab 2019. Eine „ruhige Selbstverständlichkeit“ hat der Intendant bei allen Unterzeichnern beobachtet, die damit die Voraussetzung für den Bau einer neuen Spielstätte in Schleswig geschaffen haben – und damit den Weg ebnen für neue Zuschauer. Und auch wegen des außerordentlich durchschnittlichen Sommers seien die Ensemblemitglieder doch in Wahrheit froh, dass „das Elend mit den Theaterferien vorbei ist und heute wieder ein geregeltes Leben beginnt“, unterstellt der Chef mit einem Augenzwinkern.

Mit dem Rückenwind der Gesellschafter also und nicht mehr nur Rückenwind aus eigener Kraft verkündet Peter Grisebach weitere gute Nachrichten. So werde die neue Probebühne (in der Südstadt) rechtzeitig zum Probenbeginn von Hoffmanns Erzählungen fertig, der neue Internetauftritt sei es schon, auch der neue Orchester-LKW beschriftet und startklar – für die nächsten 20 Jahre.

Vor allem aber stellt der Intendant die neuen Kollegen vor, die „folgerichtig“ den nächsten Karriereschritt am Landestheater nehmen, wie er etwa bei Amelie Müller formuliert. Die Berliner Sopranistin sei vom Violoncello auf ein Gesangsstudium in ihrer Heimatstadt gewechselt und habe nach Stationen in Weimar und am Niederrhein nun einen Zwei-Jahres-Vertrag in Flensburg.

Die neuen Tänzer machen das Ensemble noch internationaler: Mit Mariam Alemany, Carolina Brantes und Joadson Costa Sousa bereichern eine Spanierin und eine Tänzerin und ein Tänzer aus Brasilien das Ballett. Die polnische Sopranistin Kamila Dziadko verstärkt den Opernchor als Elternzeitvertretung.

Der neue Leiter des künstlerischen Betriebsbüros (Musiktheater) heißt Matthias Koch; Grisebach skizziert eine vielseitige Biografie des Bremers. Koch habe in Essen Gesang studiert und in Leipzig das Konzertexamen gemacht, danach als Countertenor von Berlin bis Shanghai gesungen und zuletzt in Koblenz gearbeitet. Die beiden Neuen in der Regieassistenz stammen zufällig beide aus Kassel und blicken in jungen Jahren schon auf eine bemerkenswerte Biografie: mit Schauspielschule und Germanistikstudium beziehungsweise Musik- und Theaterwissenschaften. Auch Schlosser, Bühnenmaler und Auszubildende bekommen Applaus. Und natürlich würdigt der Chef die drei 25-jährigen Dienstjubiläen: 23 Jahre davon habe Almuth Hendess (Violoncello) am Landestheater zugebracht, bei Birgit Koch aus dem Orchester und Opernchorsänger Lucian-Nicolaie Cristiniuc waren es 25 am Stück. So jung könne man am Theater bleiben, meint der Intendant.

von Antje Walther

erstellt am 01.Sep.2017 | 08:28 Uhr