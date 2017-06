Kita in Flensburg : Endlich neuer Spielraum für die kleinen Nordstädter

vergrößern 1 von 2 Foto: STAUDT 1 von 2

„Wir schicken unsere Kinder nicht nur wegen der Nähe, sondern vor allem wegen der persönlichen und heimeligen Atmosphäre gerne hierhin“, sagen zwei Mütter, die am Tag der offenen Tür der „Kleinen Nordstädter“ ihren Kindern beim Spielen zuschauen. Im August letzten Jahres hat die Kindertagesstätte die Baugenehmigung für eine neue Unterkunft am Alten Kupfermühlenweg 99 bekommen, nachdem der alte Mitvertrag auslief. Organisiert wird die Kita von dem Trägerverein „Gemeinsam Wachsen“ e.V., in dem alle Eltern und Betreuer Mitglieder sind und die Finanzierung mit 48 Euro im Jahr unterstützen.

Seit dem 5. April sind die kleinen Nordstädter wieder in zwei Gruppen aufgeteilt, von denen die Jüngeren (ein- bis dreijährig) drinnen bleiben und die Drei- bis Sechsjährigen den Tag im Wald verbringen. Beide Gruppen werden bis 14 Uhr von jeweils drei Betreuern und normalerweise einem Volontär im freiwilligen sozialen Jahr geführt. Danach werden einige der Kinder bis 16 Uhr in der Spätgruppe zusammen betreut.

„Die Eltern können ihre Kinder von 7 bis 9 Uhr bei uns abgeben. Und dann wird gefrühstückt.“, erzählt Anne Grasmück, Betreuerin der Krippe. Sie berichtet weiterhin, dass bei allen Mahlzeiten, ob Frühstück oder Mittagessen, auf biologische und ökologische Herkunft geachtet wird. Nach dem Frühstück wird den Kleinen meist vorgelesen und sie können ungestört spielen, bis es um 11.30 Uhr Mittagessen gibt. In dem mit Matratzen ausgelegten Ruheraum wird nach dem Essen versucht, die Kinder Mittagschlaf machen zu lassen. Allerdings sei das nach Worten von Anne Grasmück nicht immer ganz einfach, weshalb oft viele Kinder im Gruppenraum weiterspielten.

Im Moment sind die Plätze bei den „Kleinen Nordstädtern“ sehr begrenzt, da für die Krippe zehn Plätze genehmigt sind und die Waldgruppe mit 18 Kindern ausreichend belegt ist. „Wir achten sehr auf ein gemütliches und ungezwungenes Umfeld für die Kinder, wobei uns die neuen Räumlichkeiten nach dem Umzug sehr helfen.“, sagt Anne Grasmück abschließend. Nicht zuletzt das dürfte der Grund sein, weshalb die Kleinen Nordstädter voll belegt sind und eine lange Warteliste haben.







von Julius Mielke

erstellt am 14.Jun.2017 | 23:44 Uhr