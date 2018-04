Großenwiehe : Eltern in Sorge um Schulklima

Mit einem Beschwerdebrief wenden sich besorgte Eltern an die Gemeinde Großenwiehe. Ein Gespräch mit der Schulrätin soll Klarheit bringen.

von rfr

28. April 2018, 12:03 Uhr

Großenwiehe | 40 Eltern der Grundschule machen sich Sorgen und tun dies in einem Brief an ihre Gemeinde kund. Sie machen sich Sorgen um ein angespanntes Schulklima, um Lehrer, die augenscheinlich unter massivem psychischem Druck stehen und teilweise dauerhaft erkranken. In der Folge fänden Ausflüge vermehrt nicht mehr statt und Arbeitsgemeinschaften würden abgeschafft. Die Autoren vermissen die Freude an unbeschwertem Lehren und Lernen, wie es vor Monaten noch deutlich zu spüren war. Sie beklagen, dass sie von keiner Seite informiert werden und offensichtlich niemand über Begebenheiten sprechen darf, die den Schulalltag negativ beeinflussen. Für die Eltern ist es aber ein offenes Geheimnis, dass von einem einzelnen Elternteil gegen die Schule und Lehrkräfte verschiedene Beschwerden geführt werden, die das Klima trüben und die Lehrkräfte belasten. „Ich mache mir Sorgen, wenn Eltern sich nun fragen, ob sie ihre Kinder an unserer Schule einschulen wollen“, sagte Bürgermeisterin Gudrun Carstensen. Ein anberaumtes Gespräch mit allen Beteiligten einschließlich der Schulrätin soll in Kürze helfen, die Situation zu glätten.

Seit Jahrzehnten unterhält die Gemeinde Großenwiehe einen eigenen kleinen Schulbus und fährt als Subunternehmer offiziell die Linie 1578, die den Schülertransport der Kinder aus den Randbereichen und auch Teilen der Gemeinde Lindewitt übernimmt. Mit der Kündigung der ÖPNV-Verträge zum nächsten Jahr wäre eine Aufrechterhaltung nur auf eigene Kosten möglich. Deshalb wird die Linie ab 2019 vom zukünftigen Betreiber übernommen. Detailfragen müssen noch geklärt werden. In Gesprächen mit ortsansässigen Busunternehmen soll geklärt werden, zu welchen Bedingungen Fahrten außerhalb der offiziellen Schülerbeförderung erfolgen können. Bislang konnte man sehr flexibel auf den Bedarf reagieren.

Fast eine Million Euro wird in den nächsten Jahren für die Sanierung der Schule aufgewendet. Noch in diesem Jahr soll das Dach der Aula repariert werden. Für alle folgenden Maßnahmen soll versucht werden, öffentliche Fördermittel zu erhalten.

Großenwiehe ist ebenfalls Standort der dänischen Schule. Nun hat der Dänische Schulverein beschlossen, entweder diesen oder den Standort in Wanderup zu schließen. Beide Schulen beherbergen jeweils etwa 30 Schüler der Klassen eins bis sechs. Die Gemeindevertretung Großenwiehe verabschiedete eine Resolution, mit der sie sich nachdrücklich für den Erhalt der Schule einsetzt. Die Schule sei das Zentrum einer in der Größe stabilen und sehr aktiven dänischen Minderheit, die das Dorfleben in der stetig wachsenden Gemeinde entscheidend mitgestaltet, heißt es darin. Zudem ist diese Schule auch für die Kinder in Lindewitt zuständig. Eine Zusammenlegung der Schulen am Standort Wanderup würde bedeuten, dass die Kinder aus dem Westteil dieser Gemeinde über eine Entfernung von mehr als 20 Kilometern zur Schule befördert werden müssten. Die Gemeinde Lindewitt spricht sich in gleicher Weise für den Erhalt des Standortes in Großenwiehe aus.