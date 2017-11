Handewitt : Ellunder schimpfen über Verkehrslärm

vergrößern 1 von 1 Foto: kirschner 1 von 1

Ein Kaufmann vor Ort, ja oder nein? Was kann man gegen die Verkehrsbelästigungen tun? Eine Gemeindeentwicklungsplanung klingt nach hochtrabenden Inhalten, kann aber auch ganz bodenständig sein – wie einige Bürger im Nordwesten Handewitts bewiesen. Rund 60 von ihnen trafen sich im Ellunder Schützenheim zur ersten von insgesamt fünf Ortsteilkonferenzen, die in diesen Wochen in der Gemeinde Handewitt stattfinden. Das große Ziel ist ein Konzept „Handewitt 2035“, in das auch die Vorschläge der Bevölkerung einfließen sollen. „Wir gehen in die einzelnen Dörfer, um zu hören, wo den Menschen der Schuh drückt“, sagte Bürgermeister Thomas Rasmussen.

Auch die Bürger aus Gottrupel und Timmersiek waren eingeladen, nahmen aber nur spärlich auf den Stühlen Platz. Lag es am Ellunder Heimvorteil? Die Gottrupeler lobten einerseits die Naturnähe ihres Dorfes, schimpften andererseits über den Verkehrslärm. Tempo-Reduzierungen und ein Kampf gegen die „Mautverweigerer“ unter den Lastwagen nannten sie als Rezept. Aus der Timmersieker Ecke drang Kritik am Durchgangsverkehr auf der Bundesstraße 199 – und Unverständnis über offenbar marode Bürgersteige.

Das Thema „Verkehr“ beschäftigte auch die Ellunder. Ein zunehmender Lastwagenverkehr auf der Flensburger Straße („Betonstraße“) wurde angeprangert. „Ich wohne in der zweiten Reihe, aber bei mir reißen die Bodenfliesen“, meinte ein Anwohner. Ein anderer ergänzte: „Bei uns fallen die Sicherungen aus dem Kasten, wenn die Laster durch Ellund donnern.“

Rege diskutiert wurde über die Formen einer Nahversorgung, die über den vorhandenen Kiosk hinausgeht. „Wer nicht mehr Auto fahren kann, kann eigentlich auch nicht mehr in Ellund wohnen“, meinte eine ältere Frau. Andere bezweifelten, ob sich ein Laden bei nur 800 Einwohnern rentieren könnte. Aus dem Hintergrund lieferte eine männliche Stimme einen Tipp für die ältere Generation: „Edeka liefert auch ins Haus.“

Die Ellunder lobten die Dorfgemeinschaft mit dem regen Vereinsleben und der Feuerwehr. „Hier ist das Umfeld in Ordnung, aber für junge, bauwillige Menschen gibt es keine Grundstücke“, meinte ein junger Mann. „Wenn sich daran nichts ändert, bleiben irgendwann nur die Senioren nach.“

Zum weiteren Prozess der Gemeindeentwicklungsplanung: Vier weitere Ortsteilkonferenzen in Hüllerup (9. November), Weding (20. November), Handewitt (4. Dezember) und Jarplund (7. Dezember) folgen. Im Januar und Februar wird eine Haushaltsbefragung via Postwurfsendung durchgeführt. Im März sollen die Ergebnisse im Rahmen einer Zukunftswerkstatt vorgestellt und vertieft werden, ehe vor und nach der Kommunalwahl im Mai erste Themen konkret angegangen werden sollen.