Kletterprojekt am Ostufer : El Capitan und seine Mitbewerber

von Antje Walther

31. August 2018, 16:44 Uhr

Unter den Klettertürmen in Norddeutschland gibt es nur wenige, die es mit dem Projekt El Capitan aufnehmen können. Urban Apes in Lübeck bietet eine vorbildliche Indoor-Kletterwand bis 14 Meter, Silo Climbing Fehmarn hat 40 Meter Höhe, aber kein Indoorklettern, Damp bietet knapp zehn Indoor-Meter, Nordbloc Kiel bietet nur Bouldern (s.o.), der Acture Park in Hadersleben ebenfalls einen Silo mit 30 Metern Höhe.