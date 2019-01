FReienwill : Eiskalter Badespaß

Eine Schar von etwa 30 Mutigen konnte das kalte Wasser nicht davon abhalten, am Neujahrstag im Holmarksee schwimmen zu gehen.

02. Januar 2019, 16:52 Uhr

Das Thermometer, mit dem Torben Wollesen, Technischer Leiter der DLRG- Ortsgruppe Holmarksee, die Wassertemperatur am Neujahrstag gegen 15 Uhr im Holmarksee misst, zeigt 3,5 Grad Celsius an, die Lufttemperatur beträgt 5 Grad, es weht ein eisiger Wind. Doch auch dieser Umstand konnte eine Schar von etwa 30 Mutigen nicht davon abhalten, am traditionellen Neujahrsanbaden der DLRG teilzunehmen. So schnell alle ins kühle Nass laufen, so schnell sind sie auch wieder draußen, zum Abtrocknen und Aufwärmen mit heißen Getränken und am Kioskunterstand, von wo aus Angehörige und Schaulustige das Spektakel mitverfolgten.