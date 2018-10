Glücksburg : „Eine gelungene Öffnung zum Garten“

Das Haus im Kurgarten in Glücksburg soll unter Schutz gestellt werden.

16. Oktober 2018, 16:43 Uhr

Nun also doch: Das Haus im Kurgarten in Glücksburg soll unter Denkmalschutz gestellt werden. Es ist zur Eintragung in die Denkmalliste „vorgesehen“, heißt es aus Kiel.

Schon öfter war der früheste Bau einer ganzen Serie von Neubauten in Glücksburg der 1960er und 1970er Jahre im Gespräch. Zunächst zog die Kurverwaltung aus und enthob das Gebäude damit seiner eigentlichen Bestimmung. 1986 verkaufte es die Stadt an den damaligen Pächter. 2017 schloss das im Gebäude angesiedelte Restaurant Opatija nach 38 Jahren.

Schon zwei Nachfolger versuchten sich. Aktuell herrscht wieder Leerstand. Angesichts der Lage der Immobilie, unweit der Strand-Promenade zwischen Intermar und Strandhotel, fällt das auf. Der Verein Schönes Glücksburg nimmt sich derzeit des Festsaals an, veranstaltet Ausstellungen und Konzerte. Fragte man in den vergangenen Jahren beim Landesamt für Denkmalpflege in Kiel nach, hieß es stets: kein Denkmalschutz.

„Das Gebäude befand sich in unserer Datenbank“, erklärt der zuständige Sachbearbeiter, Bastian Müller. Im Rahmen der Neu-Bewertung sämtlicher Denkmäler im Lande sahen sich die Kieler den Stahlskelettbau von 1968 vor kurzem an. Ihr Urteil heute: Der Bau sei „qualitativ am oberen Spektrum“ der Zeit und zudem „gut überliefert“. Es habe eine interessante „horizontale Lagerung durch Stahlriegel und Traufkanten“ und „eine gelungene Öffnung zum Garten“ durch viel Glas. Durch seine freie Lage wecke es Begehrlichkeiten und müsse vor vorschnellem und unachtsamem Umgang geschützt werden.

Architektur der 1960er Jahre sei immer noch schwer vermittelbar, gesteht Bastian Müller ein. Doch sei es Aufgabe der Denkmalpflege, das Verständnis der Öffentlichkeit für diese Art der reduzierten, vordergründig nicht schönen Architektur zu wecken.

Der Eigentümer des Gebäudes sei informiert. Laut Denkmalpfleger Müller sei er „nicht so begeistert“ über die Entscheidung gewesen aus Sorge vor wirtschaftlichen Nachteilen. Dennoch habe er die Entscheidung nachvollziehen können.

Geradezu euphorisch nahm die SPD in Glücksburg die Entscheidung auf. „Sehr sinnvoll, ich bin froh und glücklich“, sagte Hermann Jobben, früherer Parteivorsitzender. Nun müsse eine sinnvolle Verwendung für das Gebäude gefunden werden. Die Schließung des Restaurants sei ein „großes Drama“.

Der Architekt des Gebäudes, Sönke Blaue aus Holt westlich von Flensburg, freute sich über die Anerkennung. Der 81-Jährige hatte das Gebäude vor 50 Jahren gebaut. Er erinnert sich an die Pendelstützen, die so markant an dem Gebäude sind. Das Material der Verkleidungs-Platten gibt er mit Eternit an. Dieser Verbundwerkstoff enthielt damals zehn Prozent Asbest, so ist nachzulesen. Über das Dämm-Material im Innern weiß der Architekt nichts mehr. Die nachträglichen Anbauten am Zwischenbau findet er „verkorkst“. „Dieser Bereich war früher ganz leicht und gläsern“, so der Architekt.