Flensburg : Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Die Täter hatten versucht, in ein Baugeschäft einzubrechen.

Flensburg | Am Mittwochabend um 22 Uhr wurde eine zivile Polizeistreife in der Raiffeisenstraße in Flensburg auf ein klirrendes Geräusch aufmerksam. Als die Beamten dem Geräusch nachgingen, stellten sie fest, dass in ein Baugeschäft eingebrochen wurde. Auf dem Firmengelände konnten sie einen polizeibekannten 23-Jährigen vorläufig festnehmen. Der junge Mann hatte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.