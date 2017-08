Trilateraler Jugendaustausch : Einblicke in den Alltag an der Förde

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Zehn Tage lang waren je zehn Jugendliche aus Flensburgs Partnerstädten Słupsk und Carlisle zu Gast an der Förde; gemeinsam mit der entsprechenden Anzahl an hiesigen Jugendlichen sowie zwei Gruppenleitern aus jedem Land (Teamer) haben sie ein kompaktes Programm absolviert: Ausflug nach Hamburg, Exkursion zum Weltkulturerbe Wattenmeer (mit Wanderung) an der Westküste.

Auch die Aktivitäten vor Ort legen den Schwerpunkt auf Kennenlernen und gemeinsames Handeln. In einem Workshop auf dem Scheersberg konnten sich die Teilnehmer des TriLa (Trilateraler Jugendaustausch) mit den Themen Identität, Kultur und Werte des eigenen, aber auch der anderen Länder auseinandersetzen. In einem „erlebnispädagogischen Ausflug“ sammelte die Gruppe nachhaltige Erfahrungen durch gemeinsam zu bewältigende Herausforderungen. Untergebracht waren die 20 Mädchen und zehn Jungen in Vierer- und Fünfer-Zimmern im Hostel – Tagungsort ist das benachbarte Jugendzentrum Exxe.

Einen besonderen Bezug zum Gastgeber stellte eine Stadtrallye her, den die örtlichen Teilnehmer für die Gäste vorbereitet hatten. Dabei konnten sich die britischen und polnischen Jugendlichen über vielfältige Aspekte Flensburgs informieren – von der historischen Vergangenheit samt dazugehöriger Architektur bis zu kulturellen Fragen. „In der Gruppe herrscht eine deutlich gute Stimmung. Keiner will nach Hause, und anders als vor drei Jahren gibt es auch keine Systemsprenger. Alle sind sehr interessiert und meistern auch die sprachliche Herausforderung der Kurssprache Englisch“, sagt Sarah Kietz, maßgebliche Organisatorin des TriLa in Flensburg.

Die 18-jährige Izabela aus Słupsk macht den Austausch zum ersten Mal mit. Sie freue sich, gemeinsam mit anderen Jugendlichen kreative Dinge zu gestalten. Flensburg sei klein und komplex und biete ein ansprechendes städtisches Design. Etwas aufgeregt war sie vor dem Wochenende bei einer Flensburger Familie, von dem sie sich Einblicke in das „ganz normale Leben deutscher Menschen“ erhoffte. Megan aus Carlisle, 16 Jahre jung, verfügt bereits über TriLa-Erfahrung, war aber noch nie in Deutschland. Ihr Eindruck von Flensburg: „Alle Gebäude sind schön, das gilt auch für den Hafen.“ Teamerin Anna ist Lehrerin in Słupsk und hat eine polnische Gruppe bereits mehrere Male geleitet. „In Flensburg mit seinem historischen Ambiente leben viele freundliche Menschen. Mich beeindruckt die große Zahl an Radfahrern.“

Die Gruppe Jugendlicher aus Carlisle wurde von Sigrid begleitet – sie ist gebürtige Deutsche, lebt aber schon seit 33 Jahren in England. Die Berufsberaterin hat auch sonst viel Kontakt zu jungen Menschen; hier lernt sie sie aus anderer Perspektive kennen und kann auch mal trösten, wenn Heimweh herrscht. Außerdem kann sie perfekt Auskunft über die deutsche Kultur geben.

Zum festen Programm des Trila gehörte das Familienwochenende, an dem die englischen und polnischen Jugendlichen Einblicke in das Zuhause ihrer Flensburger Co-Teilnehmer erhalten – und damit in ein Stück deutscher Alltagskultur. Beim abschließenden Evaluierungstag bewerteten die 30 Jugendlichen den Kurs mit seinen Workshops und anderen Veranstaltungen. Das Ergebnis: „Neben mäßiger Kritik an zwei Events waren alle Teilnehmer sehr zufrieden mit dem Programm“, sagt Sarah Kietz.

Die stellvertretende Stadtpräsidentin Inge Krämer würdigte das Engagement des Jugendrings und betonte: „Wir Flensburger sind gerne Gastgeber des Jugendaustausches. Sie Jugendliche tragen zur Völkerverständigung bei.“ Arne Rüstemeier (CDU) erklärte: „Der Jugendaustausch ist ein besonders wichtiger Aspekt unserer Städtepartnerschaften. Nur wer über Grenzen hinweg andere Kulturen kennen lernt, kann Botschafter des Gemeinschaftsgedankens in Europa werden.“ Ähnlich äußerte sich auch Ellen Kittel-Wegner (Bündnis 90/Grüne): „Dieser trilaterale Austausch von Jugendlichen ist mindestens genauso wichtig wie zu seinen Anfängen, weil er zeigt, dass Europa trotz Brexit und anderer antieuropäischer Tendenzen funktionieren kann.“

von Gunnar Dommasch

erstellt am 24.Aug.2017 | 07:55 Uhr