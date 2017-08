Dollerup : Ein Urlaub ohne die Eltern

vergrößern 1 von 1 Foto: vdl 1 von 1

Dollerup | Es war ein feuchtes Jubiläum, das auf dem Sportplatz in Streichmühle gefeiert wurde. Der Turnverein Grundhof (TVG) veranstaltete vom 23. Juli bis zum vergangenen Wochenende zum zehnten Mal sein Zeltlager, das unter der Abkürzung „GrunZ“ bekannt ist. Zwar feucht wegen des durchgehend unbeständigen Wetters war es, aber gleichwohl fröhlich, weil Spiele und Aktionen für viel Kurzweil und Unterhaltung sorgten.

Die zehnjährige Beeke Bach aus Harrislee war zum ersten Mal dabei. Im vergangenen Jahr hatte ihr großer Bruder schon daran teilgenommen, und sie konnte beim Besuchstag mit den Eltern schon einmal Lagerluft schnuppern. Ihre Erwartungen wurden nun voll erfüllt. „Ich finde das GrunZ ganz cool.“ Mit Freunden aus Langballig bildete sie eine Gruppe, die gemeinsam in einem Zelt wohnte. Bei Regen konnte in der unmittelbar benachbarten Sporthalle getobt werden und im Zelt wurde „Werwolf“ mit besonderen Karten gespielt. Auf jeden Fall will Beeke im nächsten Jahr wieder mit von der Partie sein.

Das ist für Paul Petersen, ebenfalls aus Harrislee, nicht mehr möglich. Zum fünften Mal dabei, ist er mit 14 Jahren an der oberen Grenze der zulässigen Altersspanne angekommen. Ihm gefällt, dass im Lager viel Musik gehört wird, und zahlreiche Möglichkeiten zum Sport, insbesondere aber zum Fußballspielen, bestehen. Ein ganz bestimmter Grund steht für ihn an erster Stelle: „Man ist von den Eltern weg.“ Einmal mussten die Teilnehmer die Anwesenheit der Eltern aber in Kauf genommen: beim Besuchstag. Dabei machten sich die Eltern insofern nützlich, als sie frische Wäsche mitbrachten und die schmutzige einsammelten.

Das tägliche Programm hatte mit Wecken, Frühstück, Mittagessen und Abendbrot einen festen Rahmen. Am Vor- und am Nachmittag sowie abends gab es dann ganz unterschiedliche Aktivitäten. Dazu gehörten ein Nachtgruselspiel, ein Harry-Potter-Tag mit dem Lösen von Aufgaben und einem Hauspokal für die Gewinnermannschaft, eine Spiele-Show mit vielen Geschicklichkeitsspielen sowie den „Roten Faden“, ein Rätselmarathon über die gesamte Zeit, aus dem am Ende das Zelt 1 als Sieger hervorging.

Insgesamt nahmen 140 Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren teil. Jeweils zu Zehnt waren sie in Zelten untergebracht. 43 Betreuer unter der Leitung von Telsche Toben, Jascha Jürgensen und Peer Hindrik Kruse sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Gemeinsam genutzt wurden ein großes Zelt sowie neben der Sporthalle auch das TVG-Sportlerheim. Hinzu kamen während der trockenen Phasen das weiträumige Sportplatzgelände und auch ein aus Strohballen und Folie aufgebauter provisorischer Swimmingpool. Für Frühstück und Abendbrot war ein fünfköpfiges Küchenteam zuständig, das Mittagessen wurde geliefert.

Paul Petersen will im nächsten Jahr als Praktikant mitmachen, einen Kurs zum Jugendgruppenleiter absolvieren und schließlich mit 16 wieder voll beim „GrunZ“ einsteigen, dann als Betreuer. Er ist von einem Lager-Virus infiziert. Dieser grassiert aber ganz offensichtlich schon seit Längerem, denn, so Telsche Toben, „80 Prozent der Betreuer sind frühere Lagerkinder.“