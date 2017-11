Flensburger Projekt : Ein Orden für die Lernwerkstätten

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt 1 von 2

von Carlo Jolly

erstellt am 09.Nov.2017 | 06:16 Uhr

Der Bundespräsident hat den Flensburger Henning Schmidt mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther überreicht die Ehrung am Dienstagabend in Kiel.

Ausgezeichnet wird damit auch ein Projekt, das der Flensburger Arzt vor knapp zehn Jahren über die drei Flensburger Rotary-Clubs angestoßen hatte: die Lernwerkstätten der Gemeinschaftsschule West an der Friesischen Lücke. Er habe damals von einem ähnlichen Projekt in Bochum gelesen, berichtet Schmidt: „Da habe ich zu meiner Frau gesagt: Da fahren wir mal hin.“ Lehrer Axel Fetzer ist heute Feuer und Flamme für das Lernwerkstätten-Projekt, das mittlerweile mit Friseuren, Gastronomie, Malern, Holz, Metall sowie ganz neu auch Garten- und Landschaftsbau 63 Acht- und Neuntklässler aufgenommen hat. Damals, auf der gemeinsamen Fahrt mit Henning Schmidt nach Bochum, sei er skeptisch gewesen, gibt der Lehrer im Rückblick ehrlich zu: „Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich dachte, es gibt für zwei Jahre EU-Mittel und dann wird es wieder zusammengestrichen“, erzählt Fetzer.

Das Gegenteil war der Fall: Was an der Löhmannschule als letzte Chance für die Übriggebliebenen startete, ist heute ein begehrtes Berufsorientierungsprojekt. Das bedeutet: Die Schüler müssen sich bewerben – und trotz mehr als 60 Plätzen müssen auch schon mal Interessenten abgewiesen werden. „Es geht zum einen um die Stärkung der Sekundärtugenden wie Ordentlichkeit, Pünktlichkeit und auch Zuverlässigkeit“, hat Henning Schmidt immer wieder über das Projekt gesagt, das die Berufsfähigkeit von Schülern mit und ohne Hauptschulabschluss oder mit Förderbedarf verbessern soll.

Mittwochs nach der sechsten Stunde ist an der Gemeinschaftschule West Lernwerkstättentag. In der Friseurwerkstatt zum Beispiel lackierten sich die Acht- und Neuntklässlerinnen gestern unter Anleitung der Friseurmeisterinnen Julia Christiansen und Nane Jugert-Hansen gegenseitig die Fingernägel: „Das ist Teil der Ausbildung“ erklärt Julia Christiansen. Die Mädchen sind konzentriert bei der Sache. Die Atmosphäre ist entspannt, aber ernsthaft.„Das Projekt wird sehr ernst genommen“, berichtet einer der rotarischen Paten, die immer zu zweit dabei sind: „Keiner darf fehlen. Sonst fliegen sie raus. Dass hier jemand abbricht, kommt aber nur noch sehr selten vor.“

Natürlich werden in der Lernwerkstatt keine Friseure, Maler, Köche und Metallbauer ausgebildet: „Das ist nur der Arbeitsinhalt“, sagt Lehrer Axel Fetzer: „Wir sind auch nicht Schule, wir sind ein Zwischending.“

Es ist ein Projekt mit vielen Besonderheiten. Hier sind menschliche Gespräche außerhalb von Familie und Lehrerstress möglich. Und die Paten aus den Rotary-Clubs betreuen die Jugendlichen auch noch nach dem Schulabschluss. „Wir bewerkstelligen hier den Übergang aus der Schule in den sicheren Arbeitsplatz“, sagt Henning Schmidt. Auch Anrufe von Schülern zu Hause waren all die Jahre keine Seltenheit. Im vergangenen Jahr hat Schmidt (75), der immer wieder Sponsoren gesucht und gefunden hat, sein Ehrenamt abgegeben.

Alles ist mittlerweile gut geregelt. Mit Linda Leeck haben die Jugendlichen auch eine Sozialpädagogin, die mit ihnen Bewerbungen verbessert, Vorstellungsgespräche übt und mehr. Mit am meist am Herz liegt Schmidt die Metallwerkstatt, die als Kooperation in der Eckener-Schule läuft und gerade an Laternen für den Weihnachtsbasar stanzt, bohrt und feilt. Ach ja: Schüler, die die Lernwerkstatt zwei Jahre lang besuchen, erhalten sogar eine Ausbildungsplatzgarantie.