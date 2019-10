Weinkontor in Flensburg : „Ein neuer Blick auf Beate Uhse“ – Katrin Rönicke liest aus ihrem Buch

Die Berliner Journalistin und Autorin stellt ihre Biografie über Beate Rotermund bei Roberto Gavin in der Neustadt vor.

Avatar_shz von Flensburger Tageblatt

30. Oktober 2019, 11:24 Uhr

Ende Oktober diesen Jahres wäre Beate Rotermund, besser bekannt als Beate Uhse, 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Jubiläum ist von Katrin Rönicke im Residenz-Verlag eine neue Biografie über sie erschienen, die am Montag, 4. November, vorgestellt werden sollen.

Nach zwei Autobiografien, einem Film über das Leben von Beate Uhse (mit Franka Potente) und einer wissenschaftlichen Studie (Elisabeth Heineman: Before Porn was Legal, 2011) ist nun eine neue, kritische Biografie der Berliner Journalistin und Autorin Katrin Rönicke erschienen: „Beate Uhse – Ein Leben gegen Tabus“ (Residenz-Verlag).

Wer steckt hinter der Maske „Beate Uhse“?



Katrin Rönicke ist der Frage nachgegangen, wer die Person hinter der Marke „Beate Uhse“ war – eine Marke, die um die Jahrtausendwende 98 Prozent aller Deutschen bekannt war – und wie sie gelebt hat, jenseits der Mythen und der eigenwilligen Selbstdarstellung von Beate Rotermund.

Ihre Recherchen führten die Autorin ins Archiv der „Forschungsstelle für Zeitgeschichte“ in Hamburg, zu zahlreichen Gerichtsakten und nach Flensburg zu wichtigen Zeitzeugen. Dabei stieß sie auf die wechselvolle Geschichte der gesellschaftlichen Veränderungen in der prüden, verklemmten Bundesrepublick der 1950er und 1960er Jahre und erlebte eine Tabubrecherin, eine Aufklärerin oder nur eine gewiefte und geschickte Unternehmerin?



Die Carl-von-Ossietzky-Buchhandlung und der Vereien Tigerberg haben Katrin Rönicke für eine Lesung und Buchvorstellung im Weinkontor Roberto Gavin in der Walzenmühle gewinnen können.

Die Veranstaltung im Überblick: