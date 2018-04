Ein Näh-Kurs als Dank

Ramez Mhna und Khadija Al Alloush kamen 2016 aus Syrien nach Dollerup / Schneider-Ehepaar unterrichtet ohne Honorar

von Tina Ludwig

09. April 2018, 13:19 Uhr

In Syrien hatten sie als Inhaber eines Bekleidungsunternehmens eine gesicherte Existenz mit 75 festangestellten Mitarbeitern und etwa 100 Frauen, die in Heimarbeit für sie tätig waren. Seit mehr als zwei Jahren allerdings wohnen Ramez Mhna (42) und seine Frau Khadija Al Alloush (40) mit drei Kindern in Dollerup. Dort sind die Eheleute mit aller Kraft darum bemüht, sich ihren Lebensunterhalt wieder selbst zu verdienen. Dabei nutzen sie ihre beruflichen Kenntnisse, sie haben beide das Schneiderhandwerk erlernt und sich als Modedesigner fortgebildet.

Die von beiden gemeinsam aufgebaute Fabrik am Rande der syrischen Hauptstadt Damaskus wurde 2013 im Verlauf des Bürgerkrieges vollkommen zerstört. Der Versuch eines Neustarts in der Stadt misslang, weil qualifiziertes Personal fehlte und die Energieversorgung ständig ausfiel. Geldzuwendungen eines in Saudi-Arabien lebenden Bruders führten bei den Behörden zu dem Verdacht, es könne sich um die finanzielle Unterstützung „terroristischer“ Aktivitäten handeln. Um der drohenden Verhaftung zu entgehen, entschloss sich Ramez Mhna mit der Familie im Sommer 2015 zur Flucht, zunächst zu Fuß bis in die Türkei. Dann ging es mit Boot, Bus und Bahn weiter über die Balkanroute nach Dresden und in das Auffanglager auf dem Truppenübungsplatz Putlos. Von dort kamen die Flüchtlinge nach Dollerup, wo sie seit Januar 2016 wohnen.

Wegen fehlender Sprachkenntnisse gab es zunächst keine Kontakte zur Nachbarschaft. Während die Kinder in Munkbrarup und Flensburg in der Schule Deutsch lernten, nahmen die Eltern an einer intensiven Sprachausbildung teil. Vier Monate lang gingen sie von Montag bis Freitag zu Fuß nach Langballig und erwarben sich Grundkenntnisse in Deutsch. Ein achtmonatiger Aufbaukurs in Flensburg schloss sich an, auf ihn folgte ein Integrations- und Orientierungskurs. Durch Praktika lernten sie erstmals die hiesige Arbeitswelt kennen.

Das Ehepaar war sich anschließend einig: „Wir haben Berufskenntnisse und wollen nicht dem deutschen Steuerzahler zur Last fallen, sondern uns schnell eine eigene Existenz aufbauen.“ Bei ihrem Praktikum in der Tankstelle in Streichmühle überzeugte Khadija Al Alloush dermaßen, dass sie eine feste Teilzeitanstellung als Kassiererin erhielt. Chefin Monika Brogmus lobt: „Das ist eine tüchtige, zuverlässige Frau.“ Das Paar betreibt darüber hinaus seit neun Monaten eine (Änderungs-) Schneiderei in seiner Wohnung. Bei der Gewerbeanmeldung mit den erforderlichen Behördengängen wurden sie unterstützt von Brogmus und Ute Laffrenzen, der Flüchtlingsbetreuerin in der Amtsverwaltung Langballig. Auch sie findet nur anerkennende Worte: „Das Ehepaar unternimmt alle Anstrengungen, um sich zu integrieren und wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen.“

Mittlerweile deutlich verbesserte Sprachkenntnisse führten dazu, dass sich die anfängliche Zurückhaltung der Neubürger legte. „Wir haben nun gute Kontakte zur Nachbarschaft, die Menschen sind freundlich und hilfsbereit.“ Erklärtes Ziel der beiden ist es, auf Dauer in Deutschland zu bleiben. „Hier haben wir Sicherheit und Frieden gefunden.“ Kontakt zu den Angehörigen in Syrien halten sie per Telefon und Skype.

Um den Dank für die vielfältige Unterstützung zurückzugeben, leiteten sie – vermittelt durch Diakonin Andrea Stoltenberg vom Jugendwerk des Kirchenkreises – ohne Honorar an zwei Sonnabenden einen Kurs „Shirts designen und nähen“ im Evangelischen Gemeindehaus in Grundhof. Sieben Mädchen waren anschließend stolz auf ihre selbstgefertigten Kleidungsstücke. Demnächst steht ein weiteres Nähprojekt in der Grundschule in Langballig auf dem Programm.

Alle Familienmitglieder sind gläubige Moslems. Gegenwärtig richtet sich ihr Blick auf das Ende des nächsten Jahres. Dann läuft die vorläufige Aufenthaltsgenehmigung aus, und sie hoffen auf eine unbefristete. Dafür sind sie bemüht, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.