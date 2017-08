Steinbergkirche : Ein Leben für den blauen Rock

vergrößern 1 von 1 Foto: hamisch 1 von 1

Steinbergkirche | „In kleinen Dörfern muss die Feuerwehr bereit sein, in der Mitgliederwerbung neue Wege zu gehen“, sagt Michael Caton, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Habernis. Die „neuen Wege“ haben in seiner Wehr einen Namen: Eva Ritter und ihr Mann Bernd Möller. Der Grund, warum sie vor vier und vor drei Jahren in die Wehr eingetreten sind, war der schleichende Rückgang der Aktiven. Ein Rückgang, der den Bestand der Wehr massiv in Gefahr gebracht hat. Für die Region Neukirchen-Habernis, am nordöstlichen Rand des Amtes Geltinger Bucht gelegen, ist diese Wehr im Notfall zuständig für den Schnelleinsatz, bevor durch die engen, kurvigen Straßen zusätzliche Kräfte in den abgelegenen Ortsteilen eintreffen.

Da traf es sich gut, dass Eva Ritter und ihr Mann Lust auf die Feuerwehr haben. „Schon mit vier Jahren wollte ich zur Feuerwehr“, erinnert sich die heute 42-jährige Geschäftsführerin des Nordisk Informationskontors in Flensburg. Studium und Familie, dazu der Wohnort Flensburg, ließen die heimliche Liebe zur Feuerwehr zunächst nicht weiter keimen. Dies änderte sich mit dem Kauf eines Sommerhauses in Neukirchen. „In die Dorfgemeinschaft kommt man am besten über die Feuerwehr“, wusste Eva Ritter, doch mit dem Hauptwohnsitz Flensburg sah sie keine Chance für sich, den blauen Rock der Feuerwehr tragen zu dürfen. Angesichts der dramatischen Personallage sah man das bei der Feuerwehr jedoch anders. An den Wochenenden und in den Ferien ein aktives Mitglied mehr zu haben, war für die Feuerwehr Neukirchen-Habernis ein Grund, dem Eintritt von Eva Ritter zuzustimmen.

Das war vor vier Jahren. Heute ist Eva Ritter nicht nur aktiv dabei, sie wurde inzwischen sogar zur stellvertretenden Wehrführerin gewählt. Feuerwehr Mitglied zu sein, ist für Eva Ritter wichtig, um Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen und auch für ihre Kinder Asta und Enno Vorbild zu sein. Natürlich erfordert so eine Aufgabe viel Organisation. Beruf, Familie und Leitung einer Feuerwehr verlangt von allen Rücksicht und die Bereitschaft, das Mögliche zu akzeptieren.

Unterstützung hat die stellvertretende Wehrführerin in ihrem Mann Professor Dr. Bernd Möller, der an der Europa Universität in Flensburg Geografie und Energiemanagement lehrt. Er war von der Begeisterung seiner Frau zur Feuerwehr so angetan, dass er sich ein Jahr später ebenfalls den blauen Feuerwehrrock überstreifte. Dass beide ihren Hauptwohnsitz in Flensburg haben, sei kein Problem, denn über den Meldeempfänger sind sie jederzeit mit dem Wehrführer in Kontakt und können im Bedarfsfall die Einsatzkräfte verstärken.