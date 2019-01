Busverkehr rund um Handewitt : „Ein konkreter Plan fehlt“

Handewitter Gemeindevertreter diskutieren über Probleme mit Busunternehmen. Wegen zu geringem Interesse wird die zweite Einwohnerversammlung im Jahr gestrichen.

31. Januar 2019

In ihrer jüngsten Sitzung beschäftigte die Handewitter Gemeindevertreter abermals der Busverkehr vor der eigenen Haustür. In der vergangenen Woche hatte der Kreis zu einem Bürgerdialog nach Harrislee eingeladen: „Ehrlich gesagt bin ich mit einem flauen Gefühl herausgegangen“, sagt Bürgermeister Thomas Rasmussen. „Wir haben viele Beschwichtigungen gehört, aber keinen konkreten Plan vernommen.“

Er betonte deshalb die Bedeutung dieses Themas für die Stadtrandgemeinde: „Wir haben 600 Schüler, die mit dem Bus fahren sowie 3500 Menschen, die nach Flensburg pendeln. Wir wollen den Nahverkehr attraktiver machen, damit die Menschen auf Busse umsteigen.“

Ein Forderungskatalog der Kommune an den Kreis wäre daher fast auf der Tagesordnung der Sitzung gelandet. Daran solle aber nochmals gefeilt werden, um dann am kommenden Dienstag im Schul- und Sportausschuss thematisiert zu werden. Dessen Vorsitzender Marx Plagemann teilte mit, dass er bereits mehrmals am Busbahnhof der Siegfried-Lenz-Schule vorbeigeschaut habe. Er stellte klar, dass sich der Unmut der Gemeinde gegen die Verkehrsbetriebe Rohde richte und „nicht gegen ein Subunternehmen, das schon vorher tätig war“.

Neben der Diskussion über die Bus-Problematik wurde über eine zweite jährliche Einwohnerversammlung abgestimmt. Bei vier Gegenstimmen aus den Fraktionen der Grünen und der SPD wurde diese gestrichen. Vielen Kommunalpolitikern war die überschaubare Resonanz ein Dorn im Auge gewesen. „Beim letzten Mal waren zwar wenige Leute da, es gab aber auch viele Ideen“, merkte Helga Knaack von den Grünen an. „Eine Einwohnerversammlung ist praktisch die einzige Stelle für die Bürger, sich einzubringen.“

Zudem wurde die Ausbaubeitragssatzung, die die finanzielle Belastung von Anlegern an öffentlichen Straßen und Wegen regelte, einstimmig abgeschafft.