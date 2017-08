Hilfe in Flensburg : Ein Caddy mit Rampe für Jeppe

vergrößern 1 von 1 Foto: staudt 1 von 1

Das Auto ist da! Wer hätte das im Januar gedacht – Berit Casper jedenfalls nicht. Sie ist eine der drei Schwestern, die den Vorstand der Just-Hansen-Stiftung bilden und seit Anerkennung der Stiftung 2009 Kinder in Flensburg und Umgebung unterstützen, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes hilfebedürftig sind.

Im Januar hatten die Schwestern ihrerseits die Unterstützung der Öffentlichkeit gesucht, weil ihnen ein Fall vorlag, der die Mittel der Stiftung bei weitem überstieg (wir berichteten). Familie Wölffel brauchte dringend ein neues Fahrzeug, damit nicht nur alle Familienmitglieder, sondern auch Rollstuhl, sonstige Hilfsmittel und gelegentlich Einkäufe Platz finden. Mit ihrem Golf hatten die vierköpfige Familie bislang großes Improvisationstalent bewiesen, doch das ging nicht mehr.

Jeppe Wölffel wurde 2012 geboren. Vor und während seiner Geburt erlitt er schwere Schädigungen des Hirns, weil es nicht genug mit Sauerstoff versorgt war. Jeppe ist seitdem schwerst und mehrfach behindert. Und ein Sonnenschein, sagt jeder, der ihn kennt. Seine Eltern Anika und Björn und sein Bruder Jonah (8) wandten sich an die Flensburger Just-Hansen-Stiftung mit ihrem großen Wunsch nach einem Caddy Maxi mit Rampe.

Seither ist eine Gemeinschaft gewachsen, die den Wölffels helfen wollte. Neben der Stiftung und der Firma Job-Focus Nord schlossen sich nach einem Aufruf in den sozialen Medien weitere Unterstützer an, sagt Berit Casper. Rund 31 000 Euro kostete der Caddy. Rund 40 000 Euro kamen zusammen: durch Konzerte im Plunschli und beim Hafenfest, wofür Bühne, Bands, Equipment, Tombolapreise, Spielangebote und vieles mehr gespendet wurden. Berit Casper lobt zudem die „supertolle Kooperation“ der Stadt Flensburg und die vielen Einzelspender. Sie betont, dass jede Spende gleichwertig sei. „Großartig, dass es so viel Hilfsbereitschaft und Menschenliebe gibt“, freut sich der Stiftungsvorstand. Das Geld, das zweckgebunden gespendet wurde, komme in Zukunft Jeppe zu Gute, erklärt Casper. Weitere Spenden seien bereits in „wunderbare Projekte“ geflossen, darunter für ein spezielles Tandem, um die Mobilität eines Kindes mit Behinderung zu erhöhen.

