Doktorarbeit an der europa-Universität : Ein Brasilianer und die deutsche Wehrmacht

21.Dez.2017 | 07:13 Uhr

João Arthur Ciciliato Franzolin ist ein kluger Kopf, ein Mann mit Humor. Jedoch hatte ihn eine eigentümlich anmutende Leidenschaft gepackt. In seinem Heimatland traf er auf viele Migranten – unter anderem aus Deutschland, darunter ehemalige Wehrmachtsoldaten oder deren Nachkommen. Über diese Kontakte begann er sich für die Zeit des Nationalsozialismus zu interessieren, die quasi schon „überforscht“ ist.

Bis auf eine Ausnahme: „Über die Propaganda-Zeitschrift ’Die Wehrmacht’ gibt es so gut wie keine Sekundärliteratur“, stellte Franzolin fest. Und als ihm für den Preis von 40 Euro die kompletten Jahrgänge 1936 bis 1944 in die Hände fielen, war es um ihn geschehen. Er vertiefte sich in diese Zeit des Deutschen Reiches. Ergebnis seiner Passion: seine in drei Jahren fertig gestellte Dissertation über die NS-Zeitung, die er an der Europa-Universität jetzt mit Erfolg verteidigte. Sein Doktorvater: der renommierte Geschichtsprofessor Gerhard Paul.

Zuvor hatte er bereits an der Universität von Assis, einer von der Größe mit Flensburg vergleichbaren Stadt im Süden Brasiliens, Geschichte studiert und 2012 seinen Master gemacht. „Eine Reise nach Deutschland hatte mich schon immer gereizt“, sagt der Historiker. „Der Reichstag, das Brandenburger Tor – das musste ich sehen.“ So begann seine Recherche in Berlin. Mit einem Stipendium in der Tasche. Und bescheidenen Deutsch-Kenntnissen, die er bei einer über 80-jährigen Germanistin erworben hatte. Erst später wurde ihm klar, dass er mit einem leicht unzeitgemäßen Vokabular ausgestattet war.

Franzolin erlebte das erste Mal Schnee – nebst zugehöriger Kälte. Er wurde für einen Syrer gehalten, der Deutsch spricht, für einen Russen oder einen arabischen Scheich. Inzwischen hat er die Sprache perfektioniert. „Man hat das Gefühl, er denkt in Deutsch“, sagt Gerhard Paul, der die Zielstrebigkeit und „gewaltige Leistung“ seines Schützlings über den grünen Klee lobt. Auch eines der Sprichwörter, die der Brasilianer mit nach Deutschland gebracht hat. „Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln“, sagt Franzolin und lacht.

Er kann viel mehr: So präsentierte er seine Zwischenergebnisse auf Tagungen und Kongressen, erläuterte, wie die Zeitschrift mit einer Auflage von über zwei Millionen Zivilisten und Soldaten im Sinne der NS-Ideologie zu instrumentalisieren versuchte. Und er hatte in Flensburg einen Lehrauftrag über brasilianische Geschichte. Er lernte den deutschen Uni-Betrieb kennen, wunderte sich, dass die Studierenden „statt mit Büchern mit riesigen Wasserflaschen, Handy, Brot und Bananen“ in die Vorlesung kamen. „Das war ja fast karibisch“, sagt er, der eher eine preußische Disziplin erwartet hatte. Gerhard Paul amüsiert sich. „Nun nimmt er ja“, schmunzelt er, „die deutsche Wissenschaftskultur mit nach Brasilien.“