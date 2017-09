Konzert-Highlight in Glücksburg : Ein bewegender Abend im Schloss

vergrößern 1 von 1 Foto: Staudt 1 von 1

Als die ersten Töne erklingen, ist schnell klar, das dies ein ganz besonderer musikalischer Abend wird. „Waves“ – Streicher bringen die fließenden Bewegungen des Wassers zum Klingen, man vernimmt des Grollen heranrollender Wellen. Der Multiinstrumentalist Sebastian Studnitzky hat sein Programm im Glücksburger Schloss in Kooperation mit dem Orpheus-Theater unter das Motto „Meer“ gestellt.

Viele Kompositionen aus seinen Alben „Ky Do Mar“ und „Memento“ sind an der Atlantikküste entstanden. Studnitzky gibt seinen Stücken auch schon mal den Titel portugiesischer Autobahnausfahrten, „weil sie so schön klingen“ (Grandola, Mertola). Zeitweise bedient er gleichzeitig Flügel und Trompete, kongenial begleitet von Paul Kleber, einem der versiertesten Kontrabassisten im Land. Zusammen mit dem jungen Streichquartett zaubert er Harmonien von eindringlicher, entrückter Schönheit – intensive Spannungsbögen, wie etwa bei dem pulsierenden „Structures“, ziehen die 150 Zuhörer in den Bann. Und der altehrwürdige „Weiße Saal“ des Schlosses mit seinem Interieur aus dem 16. Jahrhundert wird zu einer Oase der Ruhe in einer ruhelosen Zeit.

von Gunnar Dommasch

erstellt am 05.Sep.2017 | 06:39 Uhr