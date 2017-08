Wo mache ich Urlaub? : Ein Bett auf dem Heuboden

vergrößern 1 von 2 Foto: Herbst-Gehrking (2) 1 von 2

Mittelangeln | Für Aline Schulz (33) und ihre Kinder Nala (4) und Malaika (8) ist die knappe Woche Urlaub, die sie auf Hof Tummetott in Rüde verbringen, ein Abenteuer. Die Erzieherin und ihre zwei Kinder haben sich nämlich nicht in einer konventionellen Ferienwohnung eingemietet. Die Hamburger übernachten in der Heuherberge von Renate Heinemann. „Wir kommen direkt aus der Stadt und wollten so weit aufs Land wie möglich“, begründet Aline Schulz ihre Wahl.

Schon wenn man die Sattelkammer betritt, die als Aufenthaltsraum bei schlechtem Wetter dient, weht dem Besucher Heuduft entgegen. An den Wänden hängen die Sättel, in der Mitte des Raumes stehen Bänke um einen runden Tisch. „Das hier ist schon etwas ganz Besonderes“, sagt Aline Schulz. Wer die Rüder Heuherberge bucht, der hat quasi Familienanschluss. Nur eine Brandschutztür trennt die Bewohner vom privaten Wohnbereich der Familie Heinemann. „Es herrscht hier eine richtig schöne Stimmung. Man bekommt authentisch mit, was auf dem Hof zu tun ist“, findet Aline Schulz und freut sich, dass sie diese Form der Unterkunft zufällig gefunden hat.

„Ich war auf der Suche nach einem Hof mit Ponys, damit die Kinder reiten können“, erzählt sie. Unter den Ergebnissen war auch der Hof in Rüde. Der Name „Tummetott“ habe es ihr sofort angetan. „Und als ich dann von dem Angebot der Heuherberge gelassen habe, war ich total begeistert. Wir lieben Abenteuer“, sagt Aline Schulz. So ist es nicht das erste Mal, dass die Familie Urlaub abseits eines normalen Betts macht. „Wir haben schon öfter draußen gezeltet.“

Auch diesmal darf der Schlafsack nicht fehlen: In der Heuherberge schlafen die Gäste direkt im duftenden Heu. Nur der Schlafsack oder, wie bei Familie Schulz, eine Tagesdecke trennt die Gäste von dem getrockneten Gras. Seit Anfang des Jahres bietet Renate Heinemann diese Übernachtungsform an. Dafür wurde extra der Dachboden der Scheune ausgebaut und ein großes Heubett eingerichtet. Über zwei Stiegen erreicht man den gemütlichem Raum. Wer nicht im Heu liegen mag, der findet dort auch ein Hochbett mit einer ganz normalen Matratze. Zunächst sei der Raum als Spielzimmer gedacht gewesen, dann entwickelte sich mehr daraus. „Ich finde es selbst gemütlich“, sagt Renate Heinemann und lacht. Da die Gäste so nah an den Privaträumen der Familie lebt sei es wichtig, dass „die Chemie stimmt. Da achte ich schon drauf“, sagt sie.

„In vielen Punkten ist es ganz anders als ich es mir vorgestellt habe“, erzählt Aline Schulz. Diese Aussage meint sie jedoch nicht negativ. Im Gegenteil: „Ich dachte, es wäre viel staubiger.“ Da Malaika an einer Hausstauballergie leidet, hat die Familie extra ein Zelt mitgenommen. „Damit sie dann im Garten zelten kann.“ Doch das war gar nicht nötig, die Achtjährige kann auch im Heu frei durchatmen und schläft dabei länger als gewohnt. „Die Nächte sind richtig erholsam. Es ist ein schönes Gefühl, morgens im Heu aufzuwachen“, sagt Aline Schulz. Dass sie und ihre Töchter dafür auf allerlei Komfort verzichten müssen, stört sie nicht. Die Toilette und eine Dusche gibt es in einem separaten Raum im Erdgeschoss. „Man muss schon flexibel sein und ein gewisses Improvisationstalent besitzen. Für uns macht das aber genau den Reiz aus.“

Auch Nala und Malaika sind von ihrem etwas anderen Urlaub begeistert. Vor allem die Tiere auf Hof Tummetot haben es ihnen angetan. „Wir haben schon Pferde gefüttert, sind geritten, haben ausgemistet und kleine Küken gesehen“, zählt das Geschwisterpaar begeistert auf. Hofhund „Aslan“ ist der Liebling der Mädchen. Zusammen mit dem Tier und den Kindern aus der ebenfalls auf dem Hof befindlichen Ferienwohnung tollen sie auch bei Regen übers Gelände. Auch wenn die Familie vor allem wegen dieser Naturerlebnisse nach Rüde gekommen ist, erkunden sie jeden Tag ein Stück der Umgebung. „Es gibt hier so viel zu entdecken. Wir waren im Eckernförder Schwimmbad und in einer Aalrächerei in Kappeln“, zählt Mutter Aline auf. An diesem Tag soll es noch nach Schloss Glücksburg gehen. „Vielleicht sehen wir dort auch eine echte Prinzessin“, hofft Nala.

