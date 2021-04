Verwaltungsgericht Schleswig : Eilantrag abgelehnt: Flensburger Autohäuser bleiben bis Montag geschlossen

Mehrere Flensburger Autohäuser hatten Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht. Sie wollten diese Woche öffnen.

Flensburg | Die Anordnung der Stadt Flensburg, den Einzelhandel in der Stadt weitgehend geschlossen zu halten, bleibt für diese Woche bestehen. Dies hat das Verwaltungsgericht Schleswig am Donnerstag in einem Eilverfahren entschieden. Anlass war ein Eilantrag mehrerer in Flensburg ansässiger Autohäuser. Baumärkte und Buchhandel durften öffnen – Autohäuser nich...

