Handewitt : Ehrung für den Klassenerhalt

09.Sep.2017

Diesmal musste man beim Handewitter Sportverein (HSV) enger zusammenrücken. Der gewohnte Sitzungsort der Jahresversammlung, die Schulmensa „Schlaraffenland“, wird derzeit modernisiert. Stattdessen musste der kleine Multifunktionsraum neben der Wikinghalle herhalten. Richtig „kuschelig“ wurde es, als die erste Mannschaft des FC Wiesharde aufmarschierte. Die Fußballer wurden für ihren elften Platz in ihrer ersten Verbandsliga-Saison vom HSV, einem der beiden Stammvereine des FC, geehrt. „Ihr habt als einziger Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft“, lobte der HSV-Vorsitzende Horst Fleischmann.

Erfolgreich war das vergangene Sportjahr auch aus finanzieller Sicht. Zwischen Haushaltsansatz und tatsächlicher Abrechnung lag ein positiver Saldo von 20 000 Euro. Ein Überschuss beim Handewitter Sommerlauf, einmalige Zuschüsse und eine zurückhaltende Ausgabenpolitik der Abteilungen führten zu diesem Gesamtergebnis.

Das Budget für 2017/18 musste allerdings deutlich, und zwar auf 270 000 Euro, angehoben werden. Der Grund: eine Baumaßnahme. „Im März ist Baubeginn für zwei neue Tennisplätze“, erklärte Schatzmeister Ronald Daas. „Mit einem Multifunktionsbelag wollen wir den Tennissport attraktiver gestalten und auch den Schulsport integrieren.“ 90 000 Euro sind eingeplant, die sich aus Rücklagen, Fördermitteln des Landessportverbandes sowie Zuschuss und Darlehen der Gemeinde speisen.

Die Kommune hat auch sonst einiges in die Sportstätten gesteckt. Die Osttribüne der Wikinghalle hat einen neuen Teppichbelag erhalten, Notbeleuchtung und Lautsprecheranlagen wurden modernisiert. Die Freiraumplanung an der Gemeinschaftsschule Handewitt – dazu zählt auch eine Verschiebung der Fußballplätze – geht in die entscheidende Phase. „Ende des Jahres wollen wir Planrecht haben“, betonte Bürgermeister Thomas Rasmussen.

Im HSV sind aktuell 1239 Mitglieder, davon 660 Jugendliche, registriert – ein Zuwachs von 40 Personen in den vergangenen zwölf Monaten. Wolfgang Hennig als zweiter Vorsitzender und Ronald Daas als Schatzmeister wurden für zwei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Eine Änderung der Vereinssatzung wurde auf die Jahresversammlung 2018 vertagt. „Dann“, versprach Thomas Rasmussen, „haben wir 140 Sitzplätze im Schlaraffenland“.

Für 15-jährige Mitgliedschaftwurden geehrt: Frederik Harms, Marcin Lijewski, Esther Neumann, Boy-Iven Pertzel, Anna-Lena Petersen, Claas Petersen, Jürgen Pohl, Christine Scharffenberg, Andreas Schmaucks und Rainer Ziercke.